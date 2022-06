Geldpolitik Ukrainische Zentralbank hebt Leitzins auf 25 Prozent an

Bislang lag der Leitzins in der Ukraine bei 10 Prozent. Mit einem höheren Zinssatz versucht die Zentralbank nun die Inflation einzudämmen.

Die Inflationsrate erreichte bereits vor Kriegsausbruch zweistellige Werte. (Foto: imago images / Volker Preußer) Markthalle mit Gemüse in Kiew

Kiew Die Zentralbank der Ukraine hat ihren Leitzins erstmals seit dem Einmarsch russischer Truppen erhöht. Der Zinssatz werde von 10 auf 25 Prozent angehoben, teilten die Währungshüter am Donnerstag in Kiew mit.

Damit will die Zentralbank die hohe Inflation bekämpfen. Die Teuerungsrate hat zuletzt zweistellige Prozentwerte erreicht, was Einkommen und Ersparnisse entwertet. Russland hat das Nachbarland am 24. Februar überfallen. Russland bezeichnet sein Vorgehen als militärischen Sondereinsatz.

„Die Notenbank geht davon aus, dass die Anhebung ausreichen wird, um den Druck auf den Devisenmarkt zu verringern und die Inflationserwartungen zu stabilisieren“, hieß es in einer Mitteilung. Das sei die Voraussetzung dafür, um später den Leitzins wieder senken zu können. Höhere Zinsen machen eine Währung attraktiver. Dies könne dabei helfen, „die Wechselkursstabilität zu gewährleisten und die Inflation während des Krieges einzudämmen“.

Die Inflationsrate erreichte bereits vor Kriegsausbruch zweistellige Werte. Im April kletterte sie nach Schätzungen der Notenbank auf 16,4 Prozent, im Mai auf rund 17 Prozent. Steigt der Kurs der Landeswährung, macht das Importe günstiger und kann so die Teuerung dämpfen.

Die Ukraine steht wegen des Krieges wirtschaftlich unter Druck. Bereits 40 Prozent der Unternehmen mussten schließen. Zugleich wurden Infrastruktur zerstört, Schifffahrtsrouten blockiert und Städte in Schutt und Asche gelegt. Im Falle eines „länger andauernden Konflikts ohne klare Lösung" könne das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 60 Prozent einbrechen, schätzen die Ökonomen der US-Großbank Morgan Stanley. In diesem Szenario würde die Ukraine auch den Zugang zum Schwarzen Meer im Süden verlieren. Eigentlich gehen die Analysten von einem Einbruch von 39 Prozent für 2022 aus, wobei dabei ein längerer Konflikt „mit abnehmender Intensität" unterstellt wird.