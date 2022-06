Geldpolitik US-Finanzministerin Yellen – Habe Inflation unterschätzt

Für die US-Regierung sind die steigenden Verbraucherpreise Top-Priorität. Finanzministerin Yellen räumt nun Fehler im Umgang mit der Krise ein.

Die US-Finanzministerin war zuvor Präsidentin der Federal Reserve. (Foto: AP) Janet Yellen

Washington US-Finanzministerin Janet Yellen hat angesichts der steigenden Inflation in den USA Fehler in ihrer Einschätzung eingeräumt. „Ich glaube, ich habe mich damals geirrt, was die Entwicklung der Inflation angeht“, erklärte Yellen am Dienstag dem US-Sender CNN. Sie habe die unvorhergesehenen und großen Erschütterungen für die Wirtschaft, die die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben hätten, und die weltweiten Lieferkettenengpässe unterschätzt. Die US-Wirtschaft kämpfe mit den Folgen von Russlands Einmarsch in der Ukraine bis hin zu den jüngsten Corona-Ausbrüchen in China.