Geldpolitik US-Inflation bei 8,5 Prozent: Powell muss handeln

Frankfurt Am Samstag fand der berühmte US-Investor Warren Buffett auf der Hauptversammlung seiner Holding Berkshire Hathaway bemerkenswerte Worte: „Meiner Meinung nach ist Jay Powell ein Held. Er hat getan, was er tun musste.“ Die Bemerkung über Jerome Powell, den Chef der US-Notenbank (Fed), bezog sich auf dessen Einsatz gegen die Coronapandemie, der zu einer schnellen Erholung der US-Wirtschaft beigetragen hat.

Aber ist Powell ein Held? Angesichts der zuletzt hohen Inflationsrate von 8,5 Prozent ist davon ansonsten kaum noch die Rede. Die Fed wird in dieser Woche das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung erhöhen. Als beinahe sicher gilt, dass sie den Leitzins um einen halben Prozentpunkt anhebt. Außerdem startet sie wahrscheinlich offiziell das Abschmelzen ihrer Bilanzsumme.

Der Fed-Experte Michael Feroli von der US-Großbank JP Morgan erwartet, dass der Leitzins auf eine Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben wird, nach zuvor 0,25 bis 0,5 Prozent. Das wäre dann der zweite Zinsschritt in Folge und nach einer Anhebung um einen viertel Prozentpunkt zum ersten Mal eine Bewegung um einen halben Prozentpunkt.

James Bullard, als Chef der regionalen Fed St. Louis Mitglied im geldpolitischen Ausschuss, hatte sich schon im März für einen größeren Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt eingesetzt. Feroli schreibt, ein oder zwei Ausschussmitglieder könnten sich am Mittwoch sogar für einen Schritt um 0,75 Prozentpunkte einsetzen. Die Deutsche Bank erwartet ab jetzt drei Schritte um je einen halben Prozentpunkt in Folge und als Zielmarke einen Zinssatz von 3,6 Prozent.

Feroli prognostiziert außerdem, dass die Fed künftig Anleihekäufe deckelt, und zwar auf 60 Milliarden pro Monat für Staatspapiere und 35 Milliarden Dollar für verbriefte Immobiliendarlehen. Diese Zahlen wurden bereits im Protokoll der März-Sitzung als weitgehender Konsens angezeigt. Feroli vermutet, dass die Deckelung zunächst für drei Monate in Gang gesetzt wird. Die Beschränkung der Käufe bedeutet, dass nicht alle auslaufenden Papiere ersetzt werden, sodass die Bilanzsumme im Verlauf der Zeit sinken wird.

Fed will verbriefte Darlehen schneller abstoßen

Auf der März-Sitzung der Notenbank wurde bereits diskutiert, die verbrieften Darlehen etwas schneller abzustoßen. Damit besäße die Fed dann nur noch Staatspapiere. Feroli vermutet, dass der offizielle Start des Bilanzabbaus auf den Juni festgesetzt wird. Die Deutsche Bank rechnet mit einem Start im Mai und schätzt, dass die Bilanzsumme bis Ende 2023 um 1,6 Billionen Dollar sinken würde. Zurzeit liegt sie bei rund 8,9 Billionen, nachdem sie zuletzt tatsächlich schon leicht gesunken ist.

Ellen Gaske, leitende Ökonomin bei der US-Fondsgesellschaft PGIM, hat ähnliche Erwartungen wie die Kollegen bei JP Morgan und der Deutschen Bank. Sie empfiehlt, bei der Pressekonferenz am Mittwochabend deutscher Zeit vor allem auf zwei Fragen zu achten.

Erstens: Wie schnell will die Fed ein neutrales Zinsniveau erreichen, also eines, das die Wirtschaft weder anschiebt noch bremst? Dabei merkt Gaske an, dass die Höhe dieses neutralen Niveaus, das nicht direkt gemessen werden kann, durchaus umstritten ist.

Die zweite Frage: Wie wird Fed-Chef Jerome (genannt „Jay“) Powell sich zu der Abwägung zwischen Inflationsbekämpfung und der Vermeidung einer Rezession äußern? Zuletzt, merkt sie an, habe er wirtschaftliche Risiken heruntergespielt und die Bekämpfung der Inflation betont. Tatsächlich sind die Sorgen in letzter Zeit erheblich gestiegen, die Notenbank könne die Erholung der Wirtschaft nach der Coronapandemie abwürgen.

Anders als die Europäische Zentralbank (EZB) und viele andere Notenbanken hat die Fed ausdrücklich als zweites Ziel neben der Preisstabilität auch die Vollbeschäftigung. Noch ist der Arbeitsmarkt allerdings heiß gelaufen; auch weil manche Amerikaner nach der Coronapandemie noch nicht wieder auf Jobsuche gegangen sind.

Der Leitzins wirkt vor allem auf die kurzfristigen Renditen, Anleihekäufe haben in vergangenen Jahren die langfristigen Zinsen niedrig gehalten, mit dem Abbau der Bilanzsummer kehrt sich das tendenziell um. Umstritten ist, wie weit die Kapitalmärkte die geldpolitische Wende schon vorweggenommen haben.

Die Renditen der US-Staatsanleihen mit fünf, zehn und 30 Jahren lagen am Montag alle zwischen gut 2,9 und knapp 3,0 Prozent. Höhere Renditen bedeutet automatisch niedrigere Anleihekurse, außerdem hat der Anstieg in dem Bereich in den letzten Monaten schon deutlichen Druck auf die Aktienkurse ausgeübt, vor allem auf Papiere von sehr hoch bewerteten Unternehmen.

Druck auf die Aktienkurse

Die Fed hat im vergangenen Jahr zunächst die hohe Inflation als „vorübergehend“ eingestuft. Weil die Werte immer weiter gestiegen sind, hat sie sich damit harte Kritik eingehandelt und verzichtet inzwischen auf diese Vokabel.

In den USA ist die Inflation mit 8,5 Prozent nicht nur einen Prozentpunkt höher als in der Euro-Zone. Sie ist auch noch breiter über alle möglichen Bereiche der Wirtschaft gestreut. Außerdem ist sehr viel deutlicher als in Europa der Arbeitsmarkt bereits Teil des Inflationsgeschehens.

Diane Swonk, Chefökonomin der US-Beratungsgesellschaft Grant Thorntons, sieht auch die jüngsten Quartalsergebnisse im Zusammenhang mit der Preissteigerung. „Die Notwendigkeit, die Inflation anzugehen, wurde noch deutlicher mit den Gewinnmeldungen der vergangenen Woche“, schreibt sie: „Selbst die größten Tech-Konzerne fühlen die Auswirkungen höherer Kosten und von Lieferengpässen.“

Außerdem habe die Last höherer Preise auch das Geschäft von Onlinehändlern eingetrübt. In der vergangenen Woche hatten Konzerne wie Alphabet (Google), Microsoft, Apple und Amazon Zahlen bekannt gegeben, die zum Teil mit deutlichen Kursverlusten quittiert wurden.

