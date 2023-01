Geldpolitik US-Inflation fällt auf tiefsten Stand seit Herbst 2021 - Hoffnung auf etwas entspanntere Zinspolitik

Einkauf im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn

Washington, Düsseldorf, New York Die jüngsten Daten zur Inflation in den USA schüren die Hoffnung, dass die Teuerung in der weltweit wichtigsten Volkswirtschaft endgültig ihren Gipfel überschritten hat. Das könnte der US-Notenbank Fed Spielraum für eine etwas entspanntere Zinspolitik geben. Im Dezember hat sich der Preisdruck in den USA erneut abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Experten hatten mit diesem Wert – dem tiefsten seit Oktober 2021 – gerechnet. Im November waren die Preise noch um 7,1 Prozent gestiegen, im Juni sogar um 9,1 Prozent.

Die neuen Preisdaten wecken an den Märkten die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed im neuen Jahr das Tempo ihrer Zinsschritte reduziert. Die Währungshüter haben den Leitzins in den vergangenen Monaten in mehreren Schritten auf die Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent angehoben. Im Dezember hatte die Fed eine Anpassung um 50 Basispunkte gewählt, nach zuvor vier Anhebungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte.

Da sich die Inflation abschwächt, hatte die Notenbank zuletzt signalisiert, das Tempo der geldpolitischen Straffung zu drosseln. Das Inflationsziel der Fed liegt bei zwei Prozent, der nächste Zinsentscheid steht am 1. Februar auf der Agenda. An den Terminmärkten verstärkten die Inflationsdaten die Erwartung, dass die Fed den Leitzins Anfang Februar nur noch um einen Viertelprozentpunkt anheben wird.

Für Bastian Hepperle vom Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe war der Rückgang der Inflationsrate „keine Eintagsfliege“. Im Juni könnte nach Einschätzung des Experten erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder die Zwei vor dem Komma auftauchen. „Die Richtung stimmt, aber noch ist der Inflationsdruck zu hoch, um die Fed zu beruhigen. Die Fed wird weiter an der Zinsschraube drehen, muss aber langsam achtgeben, diese nicht zu überdrehen“, meint der Volkswirt.

Die US-Börsen reagierten im frühen Handel zunächst kaum auf die eigentlich mit Spannung erwarteten Daten. Analysten führen das zum einen darauf zurück, dass die Inflationszahlen exakt so ausfielen wie von den Volkswirten prognostiziert. Zum anderen haben die Investoren an den Aktienmärkten einen Teil der Entwicklung bereits vorweggenommen. Der US-Leitindex Dow Jones ist seit Anfang Januar um 2,5 Prozent gestiegen, und die technologielastige Nasdaq sogar um 3,8 Prozent. Richard Flynn vom US-Broker Charles Schwab geht davon aus, dass die Investoren die aktuellen Daten zur Teuerung insgesamt als „vorsichtig positives“ Zeichen werten werden.

Die Notenbanker um ihren Präsidenten Jerome Powell stehen vor der großen Herausforderung, der immer noch sehr hohen Inflation im Land mit einer aggressiven Zinspolitik begegnen zu müssen, ohne die Konjunktur zu stark zu belasten. Diverse Konjunkturindikatoren, etwa vom US-Arbeitsmarkt, zeigen sich aktuell aber noch robust.

Geldpolitik wirkt aber erst verzögert auf die Konjunktur. Deshalb hatte sich der Vorstandsvorsitzende der Großbank JP Morgan, Jamie Dimon, im Vorfeld für eine Pause im Zinserhöhungsprozess ausgesprochen, um die Wirkung der bisherigen Schritte bewerten zu können. Womöglich aber, so Dimon, müsse die Fed später die Zinsen noch stärker anziehen als erwartet.

Marktexperte Mohamed El-Erian, der unter anderem die Allianz berät, hatte getwittert, dass der Rückgang zwar wichtig sei. Aber er bedeute noch nicht das Ende des Inflationsproblems. Wichtig sei, dass auch bei der Kerninflation sowie bei der Inflation auf breiter Basis ein rückläufiger Trend erkennbar sei.

Die Kerninflation, die die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel ausklammert, legte im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,7 Prozent zu (plus 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum November). Energie verteuerte sich im Jahresvergleich um 7,3 Prozent (minus 4,5 Prozentpunkte), Lebensmittel um 10,4 Prozent (plus 0,3 Punkte).

Expertin zur US-Inflation: „Richtige Richtung“

„Wir bewegen uns in die richtige Richtung“, kommentiert die Senior-Investment-Strategin Mona Mahajan von Edward Jones im Wirtschaftsnachrichtensender CNBC die jüngsten Zahlen. „Unsere Hoffnung ist, dass es so weitergeht“, sagt sie. Mahajan rechnet mit einer Kerninflation – ohne Lebensmittel- und Energiepreise – von drei Prozent zum Ende 2023.

Auch Dana Peterson, Chefökonomin des Conference Board, spricht von „guten Zahlen“. Wie Mahajan rechnet auch sie damit, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr noch mindestens zweimal um 0,25 Prozentpunkte erhöhen wird.

„Halleluja“, kommentiert die Wirtschaftsprofessorin Betsey Stevenson von der University Michigan. „Zusammen mit dem jüngsten fantastischen Job-Report“ seien das gute Nachrichten. Vergangene Woche zeigten die Daten zum bislang sehr robusten US-Arbeitsmarkt, dass die Gehälter langsamer steigen, obwohl die Arbeitslosigkeit gleichzeitig auf ein Rekordtief gesunken ist. „Ich glaube, das wird die Menschen beruhigen“, sagt Stevenson über die Inflationszahlen. Es zeige, dass der Arbeitsmarkt weiter wachsen könne und die Inflation trotzdem herunterkomme.

US-Präsident Biden setzt Zusatztermin zur Inflation an

Auch für die Politik ist das Thema Inflation extrem wichtig: Der US-Präsident hat für Donnerstag sogar kurzfristig einen Extra-Termin anberaumt. Das ist häufig ein Zeichen dafür, dass er etwas zu feiern hat. Am Vormittag wird Joe Biden eine Rede „über die Wirtschaft und unsere Bemühungen zur Bekämpfung der Inflation“ halten, teilte das Weiße Haus mit.

Die sinkenden Inflationsraten sind ein Thema, über das Biden in diesen Wochen besonders gern redet. Schließlich arbeitet sein Team im Hintergrund bereits an einer Kampagne für die Präsidentschaftswahlen 2024, heißt es in US-Medien.

Zwar spüren Millionen US-Bürgerinnen und -Bürger noch immer die höheren Preise im Alltag. Doch einige Maßnahmen der Biden-Regierung zeigen Wirkung, zum Beispiel bei den Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente.

Der „Inflation Reduction Act“, den Biden im August 2022 unterzeichnete, hatte die Regierung erstmals ermächtigt, Preise für Medikamente auf Rezept direkt mit den Pharmaunternehmen auszuhandeln. Der Diabetes-Wirkstoff Insulin etwa, für den Betroffene zum Teil mehrere Hundert US-Dollar zuzahlen müssen, soll künftig nur noch ein Bruchteil davon kosten.

„Dank Präsident Biden können sich amerikanische Familien endlich ihre Medikamente leisten“, sagte Gesundheitsminister Xaver Becerra am Mittwoch. Bis Herbst, so der Minister, wolle die US-Regierung zehn weitere Medikamente billiger machen.

Die Verlangsamung der Inflation sei auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, erklärte die US Chamber of Commerce, der größte amerikanische Lobbyverband mit 7000 dort organisierten Unternehmen. Bislang blockierte Lieferketten würden allmählich wieder funktionieren. Benzin sei billiger, die Energiepreise stabilisierten sich. „Die Belastungen lassen insgesamt nach“, so der Verband.

Trotz der positiven Signale warnt die in Washington ansässige Weltbank vor zu viel Optimismus. In ihrem jüngsten „Global Economic Prospects“-Bericht weist das Institut auf Spätfolgen der Inflation hin. Die höheren Inflationsraten der vergangenen eineinhalb Jahre und die damit verbundenen höheren Zinssätze und geringeren globalen Investitionen würden auch das Jahr 2023 bestimmen. Angesichts der „fragilen wirtschaftlichen Bedingungen“, so die Weltbank, könnte jede neue negative Entwicklung das Wachstum weiter bremsen – und „die Weltwirtschaft in eine Rezession treiben“.

