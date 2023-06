 Geldpolitik: US-Inflationsrate sinkt auf 4,0 Prozent

Der Anstieg der Verbraucherpreise ist im Mai erneut niedriger als im Vormonat ausgefallen. Die neuen Daten gelten als wichtiger Indikator für die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch.

Die Inflationszahlen gelten als entscheidender Faktor für die Geldpolitik der Fed. (Foto: Bloomberg) Einkaufsstraße in Manhattan

Frankfurt, Düsseldorf Die Inflationsrate in den USA ist im Mai erneut gesunken. Die Verbraucherpreise (CPI) in der weltweit größten Volkswirtschaft stiegen um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, das war der niedrigste Wert seit Ende März 2021. Das gab das US-Arbeitsministerium am Dienstag bekannt. Analysten hatten eine Abschwächung der Inflation auf 4,1 Prozent erwartet. Im April waren die Verbraucherpreise noch um 4,9 Prozent gestiegen.

Die sogenannte Kerninflation, bei der die Energie- und Lebensmittelpreise ausgeschlossen sind, blieb etwas hartnäckiger: Sie sank von 5,5 auf 5,3 Prozent. Umgekehrt gilt: Der Rückgang des gesamten Preisniveaus ist vor allem auf die fallenden Energiepreise zurückzuführen.

Sehr deutlich ist auch die gesamte Preissteigerung innerhalb des Monats zurückgegangen: von 0,4 Prozent im April auf nur noch 0,1 Prozent im Mai. Auch hier blieb die Kerninflation starrer: Sie verharrte bei 0,4 Prozent.