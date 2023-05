Geldpolitik US-Inflationsrate sinkt leicht auf 4,9 Prozent – Spekulationen um den weiteren Kurs der Fed

Der Preisdruck in den USA schwächt sich ab, wenn auch nur leicht. Die neuen Daten dürften bei den US-Währungshütern erneut gemischte Reaktionen auslösen.

Sorge vor den Folgen einer hartnäckigen Teuerung. (Foto: AP) Eine US-Flagge weht im Wind

New York, Düsseldorf Die Inflationsrate in den USA ist im April erneut leicht gesunken. Die Verbraucherpreise (CPI) in der weltgrößten Volkswirtschaft stiegen um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das gab das Arbeitsministerium am Mittwoch bekannt. Experten hatten mit einer leicht höheren Rate gerechnet.

Die neuen Daten dürften bei den US-Währungshütern erneut gemischte Reaktionen auslösen – und die Spekulationen um den weiteren Kurs der Fed verstärken. Die Notenbank erachtet eine Rate von zwei Prozent als optimal.

Der Preisdruck in der weltgrößten Volkswirtschaft hat sich zuletzt deutlich abgeschwächt, zehn Monate in Folge ist die Inflationsrate nun gesunken. Allerdings steigt die Sorge vor den Folgen einer hartnäckigen Teuerung. Das spiegelt sich auch im Vergleich der Preise zum Vormonat wider: Demnach stiegen die Konsumentenpreise um 0,4 Prozent, nach 0,1 Prozent im März. Das heißt: Der gleiche Warenkorb war im April 2023 0,4 Prozent teurer als im April 2022.