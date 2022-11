Der Leitzins in den USA liegt nun zwischen 3,75 und vier Prozent. Die Notenbank will zwar künftig behutsamer vorgehen. Fed-Chef Powell sagt aber auch: „Wir werden den Kurs halten, bis wir am Ziel sind.“

New York Die US-Notenbank hat den Leitzins zum vierten Mal in Folge außergewöhnlich kräftig angehoben. Sie erhöhte ihn am Mittwoch erneut um einen Dreiviertel-Prozentpunkt – auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch mitteilte. Damit liegen die Zinsen auf dem höchsten Niveau seit 2008.

Die Geldpolitiker signalisierten jedoch mehr Flexibilität bei ihrem weiteren Vorgehen. So betonte die Fed zwar, dass die Zinsen weiter steigen werden, um die Inflation „mit der Zeit zurück zu dem Zwei-Prozent-Ziel zu bringen“, heißt es in ihrem Statement. Zum ersten Mal räumte die Notenbank jedoch explizit ein, dass sie die „kumulativen Effekte“ ihrer Geldpolitik berücksichtigen wird, genauso wie die „Verzögerungen“, mit der die Zinspolitik in der US-Wirtschaft ankommen.

