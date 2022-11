Geldpolitik US-Notenbank Fed hebt Leitzins um weitere 75 Basispunkte an

Der Leitzins in den USA liegt nun zwischen 3,75 und vier Prozent. Die Aktienmärkte reagieren positiv auf die Entscheidung.

New York Die US-Notenbank hat den Leitzins zum vierten Mal in Folge außergewöhnlich kräftig angehoben. Sie erhöhte ihn am Mittwoch erneut um einen Dreiviertel-Prozentpunkt – auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte.

Die Aktienmärkte reagierten positiv auf die Nachricht. Der breit gefasste S&P 500, der Leitindex Dow Jones und die technologielastige Nasdaq schossen direkt nach dem Zinsentscheid deutlich nach oben.

