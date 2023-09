 Geldpolitik: US-Währungshüter Waller deutet Zinspause an – Regionalbezirkschefin widerspricht

Fed-Direktor Christopher Waller sieht in den US-Konjunkturdaten keinen Grund für eine Zinserhöhung. Loretta Mester warnt vor einem zweiten Inflationsschub.

Fed-Direktor Christopher Waller

New York Die US-Notenbank Federal Reserve kann es laut einem führenden Währungshüter nach den jüngsten Konjunkturdaten beim nächsten Zinsentscheid ruhig angehen lassen. Diese Zahlen erlaubten es der Zentralbank, vorsichtig zu agieren, sagte Fed-Direktor Christopher Waller am Dienstag dem Sender „CNBC“.

„Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass wir bald etwas unternehmen müssen“, fügte er hinzu und deutete damit indirekt eine Zinspause für die Sitzung am 20. September an. Es sehe danach aus, dass die US-Wirtschaft eine sanfte Landung hinlegen werde – also eine Rezession vermeiden könne.

Der Arbeitsmarkt beginne sich abzukühlen. Wenn auch die Inflation weiter zurückgehe, sei es um die Konjunkturlage recht gut bestellt. Doch werde die Notenbank ihre Zinsentscheidung von der Datenlage abhängig machen. Die Datenbasis sei aber noch nicht ausreichend, um sagen zu können, ob der Zinsgipfel letztlich schon erreicht sei oder nicht.

Die Chefin des Regionalbezirks Cleveland, Loretta Mester, teilt diese Meinung nicht. Ihrer Ansicht nach sollte die Fed nicht zu früh von ihrem Straffungskurs abweichen. Die Geschichte habe gelehrt, dass die Kosten für die Rückkehr zur Preisstabilität sogar noch höher seien, wenn die Fed zu wenig straffe, sagte die Notenbankerin in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der „Börsen-Zeitung“. „Ich kann mir gut vorstellen, nach dem, was ich bislang sehe, dass wir vielleicht etwas höher gehen müssen, dass wir also den Leitzins noch etwas anheben müssen“, fügte sie an. Die Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht, um die starke Inflation zu dämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Der am Freitag veröffentlichte jüngste Arbeitsmarktbericht für den Monat August hatte bei Experten die Einschätzung bestärkt, dass die US-Notenbank Spielraum für eine Zinspause hat. Im August kamen zwar 187.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, die von der Regierung vorgelegten Zahlen für den Jobaufbau im Juli und Juni wurden aber zugleich massiv nach unten revidiert. Zudem nahm die Arbeitslosenquote im August überraschend auf 3,8 von 3,5 Prozent im Juli zu. Mester rechnet nicht mit Zinssenkung Nach Einschätzung von Mester deuten diese Daten auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hin, zudem stehe die US-Wirtschaft immer noch gut da. „Angesichts der Stärke des Arbeitsmarktes und der Stärke der zugrunde liegenden Nachfrage bin ich der Auffassung, dass aktuell die Kosten einer unzureichenden Straffung größer sind“, sagte Mester der Zeitung. Sie verwies auf das Risiko eines zweiten Inflationsschubs. „Wir sehen, dass bestimmte Preise wieder ansteigen, wie die Benzinpreise. Das kann zu einer höheren gemessenen Inflation führen“, warnte sie. „Es bleibt für uns also noch viel zu tun“, sagte sie. Mit einer raschen Senkung der Zinsen rechnet die Währungshüterin nicht: „Ich erwarte derzeit nicht, dass wir die Zinssätze Anfang nächsten Jahres senken werden.“ Mester zufolge muss die Fed noch eine ganze Zeit einen ausreichend restriktiven Kurs fahren, um die Gewissheit zu haben, dass die Inflation wieder auf zwei Prozent zurückgehe. An den Terminmärkten wird die Chance einer Zinserhöhung am 20. September nur noch mit fünf Prozent taxiert, die Wahrscheinlichkeit einer Pause wird dagegen mit 95 Prozent bewertet. Für die November-Zinssitzung der Fed werden die Chancen für eine Anhebung auf rund 40 Prozent taxiert. Mehr: Wie der hohe Zins den amerikanischen Haustraum platzen lässt