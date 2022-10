Geldpolitik US-Währungshüterin - Zinsen müssen im Kampf gegen Inflation noch weiter steigen

Zuletzt hatte die US-Notenbank Fed die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Wenn es nach Währungshüterin Daly geht müssen auch noch weitere Erhöhungen folgen.

Die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco ist für weitere Zinserhöhungen. Sonst lasse sich die Inflation nicht in den Griff bekommen. (Foto: Reuters) Mary Daly

Die US-Notenbank Fed muss laut Währungshüterin Mary Daly die geldpolitischen Zügel vor einer Zinspause noch weiter anziehen. Es müssten weitere Zinserhöhungen folgen, sagte die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco am Dienstag dem Sender CNN. Dann sollte eine restriktive Linie solange beibehalten werden, bis die Aufgabe der Zentralbank in puncto Inflationsbekämpfung "wirklich erledigt" sei.

Es ergebe sich noch eine Menge Spielraum, um den Arbeitsmarkt so stark abzukühlen, bis es zu den von manchen vorhergesagten tiefen Rezessionsbedingungen komme. Sie rechne bei der Arbeitslosenquote allerdings eher mit einer Größenordnung von 4,5 Prozent als den von anderen prognostizierten höheren Werten von bis zu 6,5 Prozent. Zuletzt lag die Quote in dem ziemlich leer gefegten US-Jobmarkt bei 3,7 Prozent.