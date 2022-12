Geldpolitik USA US-Währungshüter Williams: Leitzins könnte über fünf Prozent steigen

Der Präsident des Notenbankbezirks New York betont die Entschlossenheit der Fed, die Inflation einzudämmen. Ein Zins von über sechs Prozent sei jedoch nicht notwendig.

Um die Inflation auf den Zielwert von zwei Prozent zurückzudrängen, werde die Fed tun müssen, was nötig ist, so Williams. (Foto: Reuters) John Williams, Präsident des Notenbankbezirks New York

Washington Der Leitzins in den USA könnte laut einem führenden Notenbanker knapp über fünf Prozent steigen. „Wir werden tun müssen, was nötig ist“, sagte der Präsident des Notenbankbezirks New York, John Williams, am Freitag dem Sender der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Es gehe darum, die Inflation auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken. Dazu könne es nötig werden, dass der Endpunkt bei den Zinsen höher liegen müsse als im jüngsten Zinsausblick veranschlagt. In den Projektionen hatten die Währungshüter im Mittel für Ende 2023 ein Niveau von 5,1 veranschlagt.