Geldpolitik Verbraucher- und Erzeugerpreise in China sinken stärker als erwartet

Die chinesische Wirtschaft leidet unter der Immobilienkrise und der strikte Null-Covid-Politik der Regierung. Als Reaktion hat die Zentralbank bereits die Zinsen gesenkt.

Die jüngst veröffentlichten Zahlen des chinesischen Statistikamtes spiegeln eine geringe Konsumlaune der Verbraucher wider. (Foto: dpa) Schwächelnde Wirtschaft

Peking Die schwächelnde Binnennachfrage infolge der Corona-Beschränkungen in etlichen Millionen-Metropolen dämpfen die Inflation in China. Sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise stiegen im August langsamer - letztere sogar mit dem geringstem Tempo seit anderthalb Jahren. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich für die chinesischen Verbraucher um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 2,8 Prozent gerechnet, nachdem sie im Juli 2,7 Prozent betragen hatte. Lebensmittel verteuerten sich mit 6,1 Prozent erneut überdurchschnittlich stark, wenn auch nicht mehr so sehr wie zuvor.

Die Erzeugerpreise stiegen um 2,3 Prozent und damit so langsam wie seit Februar 2021 nicht mehr. Noch im Juli hatten die Produzenten 4,2 Prozent aufgeschlagen. "Die Erzeugerpreise werden im weiteren Jahresverlauf dank günstiger gewordener Rohstoffe weiter nachgeben", sagten die Analysten von Capital Economics voraus. In dieser Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt - also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Verbraucherpreise geben.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Behörden haben zuletzt ihren Kampf gegen lokale Corona-Ausbrüche verschärft. Das Analysehaus Capital Economics zählte mehr als 40 davon betroffene Städte, die für ein Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung stehen. Corona ist allerdings nicht das einzige Problem der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Sie hat auch mit Schwierigkeiten am Immobilienmarkt zu kämpfen. In fast 70 Städten sanken im August die Preise für Wohnungen. Die Industrie schrumpfte im August erneut, wie eine Umfrage des Statistikamtes belegte. Banken-Ökonomen vom Finanzhaus ANZ rechnen inzwischen nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von drei Prozent in diesem Jahr, nachdem bislang vier Prozent erwartet wurden. Eigentlich hat die Regierung ein Wachstumsziel von etwa 5,5 Prozent ausgegeben. Der nachlassende Preisdruck eröffnet der Zentralbank neuen Spielraum, die Konjunktur mit niedrigeren Zinsen zu stimulieren. "Wir rechnen mit weiteren Leitzinssenkungen in diesem Jahr, hieß es bei Capital Economis. HSBC-Ökonom Erin Xin geht davon aus, dass die Notenbank gründe Investitionen gezielt fördern könnte. Auch die Regierung will der Wirtschaft unter die Arme greifen. Dazu würden Investitionen in die Infrastruktur beschleunigt, wie der stellvertretende Generalsekretär der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Yang Yinkai, ankündigte. Mehr: Pakt gegen den Westen – Xi und Putin treffen sich in Usbekistan