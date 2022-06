Geldpolitik Von 20 auf 9,5 Prozent in vier Monaten: Russische Notenbank senkt Leitzins erneut

Der Leitzins liegt nun wieder auf demselben Niveau wie vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar. Die Zentralbank senkte außerdem ihre Inflationsprognose.

Anfang April hatte die Bank Rossii ihren Leitzins auf 17 Prozent heruntergesetzt. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Russische Zentralbank

Moskau Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik trotz der anhaltenden Sanktionen gegen das Land erneut gelockert. Der Leitzins werde um 1,5 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Freitag in Moskau mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer etwas weniger deutlichen Zinssenkung auf 10,0 Prozent gerechnet.

Es ist die vierte Zinssenkung in Folge. Damit liegt der Hauptsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld wieder auf dem Niveau, auf dem er vor der Invasion der Ukraine durch Russland am 24. Februar gelegen hatte. Die Notenbank stellte zudem weitere Senkungen in diesem Jahr in Aussicht. Auch auf den kommenden Sitzungen wolle man die „Notwendigkeit einer Leitzinssenkung“ prüfen, die nächste Sitzung zur Zinsüberprüfung steht am 22. Juli an.