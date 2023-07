Geldpolitik Was von Fed und EZB in dieser Woche zu erwarten ist

Der Zinsgipfel ist nah, aber noch nicht erreicht. Wie weit die Notenbanken noch gehen müssen um die Inflation zu bekämpfen, ist umstritten.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch zum vorerst letzten Mal anheben wird. (Foto: AP) Die US-Notenbank Federal Reserve in Washington

Frankfurt Sehen wir in dieser Woche den Zinsgipfel? Diese Frage stellen sich Anleger vor den Sitzungen der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Und möglicherweise bleibt die Frage auch nach den Sitzungen offen, wenn die Notenbanker sich nicht in die Karten schauen lassen.

Die Notenbanken haben seit vergangenem Jahr die Leitzinsen in Rekordtempo erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Als beinahe sicher gilt, dass Fed und EZB jetzt die Sätze jeweils noch einmal um 25 Basispunkte (einen Viertelprozentpunkt) anheben. Genauso sicher ist, dass damit der Zinsgipfel zumindest bei der Fed „fast“ erreicht sein wird, wie die Experten der Allianz schreiben.

Im vergangenen Jahr haben die Zinserhöhungen bis zum Herbst die Kurse von Anleihen und Aktien unter Druck gesetzt. Denn wenn die Geldpolitik gestrafft wird, steigen die Renditen.