Geldpolitik „Zinsanhebungen der EZB sind übertrieben“: Kritik am Jumbo-Zinsschritt wird lauter

Frankfurt Für den historischen Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag gab es zunächst viel Zustimmung: von Ökonomen, vor allem aus dem Bankenbereich, aber zum Beispiel auch von Ifo-Chef Clemens Fuest. Doch mittlerweile zeichnet sich ein gemischtes Stimmungsbild ab: Nun äußern auch immer mehr Experten Bedenken.

So schrieb Achim Truger, der auf Empfehlung der Gewerkschaften dem Sachverständigenrat, den sogenannten Wirtschaftsweisen, angehört, in dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Rekordzinserhöhung und Rezessionsprognose – ob das eine gute Kombination ist? Hoffentlich geht das gut …“ Ähnlich äußerte sich sein Kollege Gustav Horn, der im Bundesvorstand der SPD sitzt: „Die Zinsanhebungen der EZB sind übertrieben. Bislang gibt es keine Lohn-Preis-Spirale, was eine sinkende Kaufkraft impliziert.“

Das Phänomen beschreibt eine Entwicklung, bei der die Arbeitnehmer zum Ausgleich des Kaufkraftverlusts infolge der gestiegenen Preise höhere Löhne fordern. Das wiederum lässt die Kosten der Unternehmen steigen, die diese in Form von Preisanhebungen an ihre Kunden weiterreichen.

Die Teuerung im Euro-Raum erreichte im August mit 9,1 Prozent einen Rekordwert. Um die Inflation zu dämpfen, verkündete die EZB am Donnerstag einen Rekordzinsschritt: Sie erhöhte die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte, der Leitzins liegt damit nun bei 1,25 Prozent und der Einlagenzins bei 0,75 Prozent.

Silke Tober, geldpolitische Expertin des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts, hält zwar die Anhebung der EZB-Zinsen für grundsätzlich gerechtfertigt. Aber die Festlegung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf bis zu vier weitere Zinsschritte ist aus ihrer Sicht riskant. Außerdem sagte Tober in einer virtuellen Konferenz des Expertennetzwerkes „The Early Editor Club“: „Ich halte es für einen Fehler, dass Lagarde von einem geldpolitischen Fehler gesprochen hat.“

Die Notenbank hatte am Donnerstag auch ihre Inflationsprognosen deutlich nach oben korrigiert. Lagarde gestand während der Pressekonferenz Fehler bei den Prognosen ein und übernahm „als Leiterin der Institution“ die Verantwortung. Zugleich wies sie aber auch darauf hin, dass viele Ökonomen mit ihren Vorhersagen falschlagen und dass die Folgen des Ukrainekriegs und die dadurch steigenden Energiepreise kaum vorherzusehen gewesen seien.

Tober glaubt, dass die EZB ohnehin keine Chance hatte, den Einfluss der gestiegenen Energiepreise auf die Inflation auszugleichen. Sie befürchtet, dass die EZB sich durch das Eingeständnis eines Fehlers selbst unter Druck setzt, Preiserhöhungen zu bekämpfen, die von der Angebotsseite kommen und daher kaum zu beeinflussen sind.

Dies wiederum könnte ihr laut Tober die nötige Flexibilität rauben, auf eine starke Rezession zu reagieren. Neben der Inflationsprognose hat die EZB auch ihre Wachstumsprognose korrigiert: Für den Fall einer schlechten Wirtschaftsentwicklung sagt sie nun für 2023 eine Schrumpfung der Wirtschaft im Euro-Raum um 0,9 Prozent voraus, im Basis-Szenario geht sie nun von einem Plus in Höhe von 0,9 Prozent aus.

Ähnliche Bedenken äußerte der in Düsseldorf lehrende Ökonom Jens Suedekum, der politisch meist auch dem linken Flügel zugeordnet wird. Er lieferte sich am Freitag auf Twitter einen Schlagabtausch mit dem deutschen, an der US-Universität Notre Dame lehrenden Kollegen Rudi Bachmann.

Während Bachmann die Logik vertritt, bei einem schrumpfenden Angebot – also zum Beispiel bei geringeren Energielieferungen – müsse die Geldpolitik entsprechend die Nachfrage dämpfen, um das Preisgleichgewicht wieder herzustellen, fürchtet Suedekum vor allem, dass die EZB bei der schwachen Wirtschaftsentwicklung nicht rechtzeitig reagiert und den Zinskurs weiter strafft.

Inverse Zinskurve in den USA

Auch an den Märkten zeigt sich ein gemischtes Bild. Während der Euro-Kurs und die Aktien auf den Zinsschritt unterm Strich kaum reagierten, stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am Donnerstag deutlich an, gab am Freitag aber wieder etwas nach und lag nachmittags bei 1,66 Prozent.

An den Kapitalmärkten gilt allgemein eine inverse Zinskurve, bei der Anleihen kürzerer Laufzeiten mehr Rendite abwerfen als die mit längerer Laufzeit, als Vorbote einer Rezession. Die Logik dahinter: Aus einer derartigen Zinskurve lässt sich ablesen, dass die Investoren mit fallenden Renditen rechnen, weil normalerweise lange Laufzeiten mehr als kurze abwerfen sollten – als Ausgleich für die längere Kapitalbindung.

Bei den Bundesanleihen zeigt sich keine Inversion, wohl aber in den USA, wo die Renditen der fünf- und sogar zweijährigen Anleihen über denen für zehnjährige liegen. Dies ist bemerkenswert, da Europa stärker als die USA von den Folgen des Kriegs betroffen ist – und damit einer höheren Rezessionsgefahr ausgesetzt ist.

Investoren rechnen also, wenn man die meist trendsetzenden US-Märkte in den Blick nimmt, mit einer Rezession und letztlich auch einer Umkehr der Geldpolitik. Ganz in dem Sinn äußert sich Ariel Bezalel, Anleihechef von Jupiter Asset Management in London, gegenüber dem Handelsblatt: „Wir stehen erst am Anfang einer harten Bremsung der Konjunktur. Die Inflation kann ohne Wachstum nicht weitergehen, daher erwarten wir eine Kehrtwende der Notenbanken.“

