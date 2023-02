Geldpolitik Zinsen, Ausblick, Inflation – Auf diese Punkte kommt es bei der EZB-Sitzung heute an

Die EZB-Präsidentin äußert sich am Nachmittag nach der Ratssitzung der Notenbank.

Frankfurt Lange ist die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bei ihren Zinsschritten aggressiver vorgegangen als die Europäische Zentralbank (EZB). Sie hat früher begonnen, die Geldpolitik zu straffen, und hat es in größerem Umfang getan. In dieser Woche könnte sich das Bild aber zum ersten Mal seit langer Zeit umkehren.

Die meisten Experten erwarten, dass die Währungshüter der Euro-Zone die Zinsen stärker anheben werden als ihre amerikanischen Kollegen. Investoren dürften vor allem darauf achten, welche Hinweise Notenbankchefin Christine Lagarde zur weiteren Zinsentwicklung über Februar hinaus gibt. Zudem könnte sie sich auch zur Inflation äußern. Die EZB wird im März neue Prognosen veröffentlichen.

Das Handelsblatt fasst zusammen, auf welche drei Punkte es am Donnerstag ankommt:

Anders als zuletzt ist der Umfang im Vorfeld relativ sicher. Die EZB wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte anheben. Notenbankchefin Lagarde hatte im Dezember mehrere Zinserhöhungen in diesem Umfang in Aussicht gestellt. Eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt „scheint beschlossene Sache zu sein“, erwartet daher der Chefökonom der niederländischen Bank ING, Carsten Brzeski.

2. Wie geht es danach mit den Zinsen weiter?

Die spannendere Frage ist daher, was über Februar hinaus passiert. EZB-Direktor Fabio Panetta hat sich zuletzt im Handelsblatt-Interview dafür ausgesprochen, weitere Schritte offenzuhalten. Die als „Tauben“ titulierten Verfechter einer lockeren Geldpolitik verweisen auf die zuletzt gesunkene Inflation im Euro-Raum.

EZB-Direktor Panetta sieht seit Dezember einige gute Nachrichten auf der Inflationsseite. So rechnet er damit, dass sich die Energieinflation weiter abschwächen könnte. Zuletzt sind die Preise für Öl, Gas und Strom deutlich gesunken. Einige Ökonomen erwarten eine Rezession in Europa und den USA. Kritiker fürchten daher, dass die Notenbanken überreagieren könnten.

Dagegen dringen Verfechter einer strafferen Geldpolitik, etwa der niederländische Notenbankchef Klaas Knot, auf eine weitere Zinserhöhung im März um einen halben Prozentpunkt. Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel verwies darauf, dass die Notenbank bereits angekündigt habe, die Zinsen im Februar und März kräftig anzuheben.

An den Märkten wird derzeit ein weiterer Anstieg des Einlagenzinses bis auf knapp 3,5 Prozent im Juli eingepreist. Aktuell liegt dieser Satz bei zwei Prozent. Der Europa-Chefvolkswirt der US-Bank Goldman Sachs, Jari Stehn, rechnet nach einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Februar auch für März mit einer weiteren Erhöhung in diesem Umfang. Danach erwartet er eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt im Mai.

3. Wie schätzt die EZB die Inflation ein?

Zudem dürfte sich EZB-Chefin Lagarde auch zur Inflation äußern, auch wenn die Notenbank noch keine neuen Prognosen dazu vorlegt. Im Dezember hatte die EZB ihre Vorhersagen überraschend stark angehoben. So erwartet sie für das Jahr 2024 einen Wert von 3,4 Prozent und für 2025 eine Rate von 2,3 Prozent. Damit würde sie für lange Zeit ihren Zielwert von zwei Prozent verfehlen.

In ihrer Pressekonferenz könnte Lagarde darauf eingehen, was sich seit Dezember verändert hat. Am Mittwoch hatte das europäische Statistikamt Eurostat einen deutlichen Rückgang der Inflation im Januar auf 8,5 Prozent vermeldet, nach 9,2 Prozent im Dezember.

Die um besonders schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel bereinigte Kernrate verharrte aber bei 5,2 Prozent – wie schon im Dezember. Dies ist der höchste Wert seit der Einführung des Euros. Ökonomen wie Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sehen daher noch keinen Grund zur Entwarnung für die EZB. Sie verweisen darauf, dass der Preisanstieg für Energie sich nun auf andere Gütergruppen überträgt und dadurch der Preisanstieg insgesamt immer breiter über alle Güterklassen hinwegreicht.

