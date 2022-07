Geldpolitik Zinsen, Kriseninstrument, Geldpolitische Orientierung: Auf diese Punkte kommt es bei der EZB-Sitzung an

Die EZB-Chefin und ihre Ratskollegen sind durch die hohe Inflation, die Rezessionsgefahr und die Regierungskrise in Italien in einer besonders schwierigen Situation.

Frankfurt Als die Europäische Zentralbank (EZB) vor über elf Jahren zum letzten Mal die Zinsen erhöhte, hieß ihr Präsident noch Jean-Claude Trichet. Der damalige Schritt hielt nicht lange an. Nur wenige Monate später revidierte sein Nachfolger Mario Draghi diese Maßnahme.

Seither sind die Leitzinsen im Euro-Raum immer weiter gefallen. Diesen Trend wird die EZB auf ihrer Sitzung am heutigen Donnerstag höchstwahrscheinlich beenden.

Die Ausgangslage für die Notenbank ist allerdings so schwer wie lange nicht mehr. So lag die Inflation im Euro-Raum im Juni auf dem historischen Höchststand von 8,6 Prozent. Das dürfte nicht das Ende sein: „Wir erwarten, dass die Gesamtinflation im September einen Höchststand von über zehn Prozent erreichen wird“, sagt Roxane Spitznagel, Ökonomin des US-Fondsverwalters Vanguard.

Gleichzeitig aber droht eine Rezession im Währungsraum, also eine schrumpfende Wirtschaft. Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn Russland seine Gaslieferungen nach Deutschland, Italien und andere Länder aussetzt.

Zudem sind die Renditeaufschläge für die Staatsanleihen hochverschuldeter Euro-Länder wie Italien zuletzt deutlich gestiegen, seit die EZB baldige Zinserhöhungen signalisiert hat. Das erhöht die Refinanzierungskosten für die ohnehin schon angeschlagenen Staaten. Manche Ökonomen wie der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnen daher bereits vor einer neuen Euro-Krise.

In diesem Umfeld steht die EZB vor historischen Entscheidungen. Das gilt nicht nur für ihre voraussichtliche Zinserhöhung. Die Notenbank will auch ein neues Kriseninstrument vorstellen, um Länder wie Italien gegebenenfalls zu stützen.

Angesichts der hohen Inflation und großen Unsicherheit stellt sich außerdem die Frage, ob sie künftig an ihrer Praxis festhalten wird, den Märkten eine langfristige Orientierung über ihre künftige Geldpolitik zu geben. Auf diese drei zentralen Punkte kommt es bei der Sitzung an:

1. Wie stark hebt die EZB die Zinsen an?

Als sicher gilt, dass die EZB die Zinsen anhebt. Die Frage ist nicht, ob sie dies tut, sondern in welchem Umfang. Die Notenbank hatte bereits auf ihrer Ratssitzung im Juni erklärt, die Zinsen im Juli um einen viertel Prozentpunkt, also 25 Basispunkte, erhöhen zu wollen. Zudem stellte sie für September eine weitere, stärkere Anhebung in Aussicht. Diese Pläne hat Notenbankpräsidentin Christine Lagarde Ende Juni erneut bekräftigt.

Es gibt jedoch auch Spekulationen über eine kräftigere Zinserhöhung. In den vergangenen Wochen haben sich mehrere Ratsmitglieder wie die Notenbankchefs aus Lettland, Litauen und Österreich hierfür ausgesprochen.

So hatte der lettische Notenbankchef Martins Kazaks Ende Juni erklärt, dass aus seiner Sicht unter Umständen eine nach vorn gewichtete Erhöhung der Zinsen sinnvoll sein könnte, inklusive eines größeren Zinsschritts im Juli. Aussagen des belgischen und niederländischen Notenbankchefs lassen hier ebenfalls Flexibilität erkennen. Auch in der Bundesbank gibt es Sympathien für ein derartiges, aggressiveres Vorgehen.

Dagegen spricht allerdings, dass sich die EZB im Vorfeld relativ deutlich auf einen Zinsschritt um 25 Basispunkte festgelegt hat. Sollte sie davon abweichen, könnte das ihre Glaubwürdigkeit an den Märkten gefährden.

„Wenn die EZB trotz der expliziten Anleitung einer Erhöhung um 25 Basispunkte die Zinsen im Juli um 50 Basispunkte anhebt, wird die Kommunikation sehr schwierig“, meint Frederik Ducrozet, EZB-Experte beim Schweizer Vermögensverwalter Pictet.

2. Wie hilft die EZB hochverschuldeten Ländern wie Italien?

Langfristig noch bedeutender als die absehbare Zinserhöhung könnte die Entscheidung über das neue Kriseninstrument sein. Dieses soll die Gefahr einer möglichen Euro-Krise mindern.

Hintergrund ist der deutliche Anstieg der Anleiherenditen in den vergangenen Monaten – vor allem in Italien. Seit Lagarde im Mai erste Zinserhöhungen im Euro-Raum für den Sommer in Aussicht gestellt hat, ist etwa in Italien der Risikoaufschlag (Spread) gegenüber deutschen Bundesanleihen kräftig gestiegen. Parallel dazu wächst die Angst vor einer neuen Euro-Krise.

Diese will die EZB mit einem neuen Kriseninstrument eindämmen. Lagarde dürfte dazu am Donnerstag wichtige Details nennen.

Die Konzeption des Kriseninstruments ist extrem umstritten. Kritiker fürchten, dass dies die Anreize für eine solide Haushaltspolitik untergräbt und zu neuen juristischen Streitereien führt, ob die Notenbank verbotene Staatsfinanzierung betreibt.

Befürworter in der EZB argumentieren hingegen, es gehe vor allem darum, die effektive Übertragung der Geldpolitik auf die Wirtschaft sicherzustellen. Ein Hochschießen der Renditen in Italien wäre hierbei hinderlich, weil dies das Zinsniveau für Unternehmen und die gesamte Volkswirtschaft stark in die Höhe treiben würde. Das wiederum könnte weitere Zinserhöhungen erschweren.

Vanguard-Ökonomin Spitznagel geht davon aus, dass die Ankündigung des Kriseninstruments der EZB ermöglichen könnte, aggressivere Zinserhöhungen vorzunehmen, ohne dass es zu einer Schuldenkrise im Euro-Raum kommt.

Interessant ist der Blick ins Detail: Etwa die Fragen, ob das neue Instrument der EZB unbegrenzte Käufe von Anleihen ermöglicht, inwieweit es an Auflagen gekoppelt sein wird und in welchen Situationen genau es zum Einsatz kommen soll.

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte im Vorfeld erklärt, die Notenbank wolle nur dann reagieren, wenn die Renditen in einzelnen Ländern aus spekulativen und nicht aus fundamentalen Gründen hochschießen. Wie die EZB beides voneinander unterscheiden will, ist aber offen.

Die aktuelle Regierungskrise in Italien zeigt, wie schwierig eine solche Differenzierung ist. Aus Sicht von Pictet-Ökonom Ducrozet stehe die Lage exemplarisch für eine Situation selbstverschuldeter politischer Unsicherheit, in der die EZB nicht eingreifen sollte.

Die Frage, ob das Instrument mit Auflagen verbunden sein wird, ist aus Sicht vieler Ökonomen höchst relevant. Der Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbands (IIF), Robin Brooks, argumentiert, dass diese Auflagen wichtig sind, um hochverschuldete Euro-Länder zu Reformen zu ermutigen und von einer exzessiven Nutzung des Instruments abzuhalten.

3. Hält die Notenbank an ihrer geldpolitischen Orientierung fest?

Ein weiteres Thema könnte außerdem die sogenannte Forward Guidance sein, also die Orientierung über die künftige Geldpolitik der Notenbank. Einige Experten haben zuletzt dafür plädiert, diese abzuschaffen.

Die Forward Guidance war als zusätzliches Instrument der Notenbank eingeführt worden, als die Inflation im Euro-Raum sehr niedrig war und die Zinsen die Nullgrenze erreichten. Ziel war es, die Markterwartungen über die künftigen Zinsen zu beeinflussen.

Aktuell aber ist die Inflation deutlich über dem von der EZB angestrebten Niveau von zwei Prozent. Aus Sicht von Kritikern ist es in diesem Umfeld eher hinderlich, sich lange im Voraus auf einen bestimmten geldpolitischen Kurs festzulegen.

Der EZB-Experte der französischen Großbank BNP Paribas in Frankfurt, Spyros Andreopoulos, sieht daher bei der EZB und anderen Notenbanken bereits die Tendenz, dass sie die Datenabhängigkeit ihrer Entscheidungen stärker betonen. „In einem Umfeld hoher makroökonomischer Volatilität wird es immer schwieriger für Zentralbanken, den Märkten eine Orientierung zu geben, sagt er. „Versuche, dies dennoch zu tun, könnten in Glaubwürdigkeitsverlusten resultieren, wenn die Notenbank wiederholt gegen die eigene Guidance verstößt.“

