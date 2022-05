Geldpolitik Zinserhöhung, Bilanzabbau, Ausblick: Auf diese drei Punkte kommt es bei der Fed-Sitzung an

Die US-Notenbank könnte an diesem Mittwoch weitere wichtige Schritte bei der Straffung der Geldpolitik verkünden. Dabei geht es nicht nur um Zinserhöhungen.

Der US-Notenbankchef tritt am Mittwoch um 20.30 Uhr vor die Presse. (Foto: dpa) Jerome Powell

Frankfurt Während die Europäische Zentralbank über die Zinswende redet, ist die US-Notenbank Fed längst zur Tat geschritten. Sie hob bereits im März den Leitzins erstmals seit Ende 2018 um 0,25 Prozentpunkte an.

Die Frage in den USA ist jetzt: Wie schnell geht es auf diesem Pfad weiter? Ein weiterer Zinsschritt gilt an diesem Mittwoch als ausgemacht. Grund ist die extrem hohe Inflation, die in den USA im März bei 8,5 Prozent lag.

