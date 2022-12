Immobilien Britische Hauspreise fallen den vierten Monat nach Zinserhöhung

Fallende Hauspreise in England

London Die Immobilienpreise lagen laut der britischen Bausparkasse Nationwide Building Society am Ende des Jahres 2,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das entspricht etwa einem Drittel des Wachstums im Jahr 2021. Der Durchschnittspreis für ein Haus fiel im Dezember im Monatsvergleich auf 262.068 Pfund (296.350 Euro).

Steigende Zinssätze und der starke Anstieg der Lebenshaltungskosten machen es derzeit vielen Käufern schwer, sich ein Haus zu leisten. Die Hypothekenzinsen liegen jetzt in der Nähe des Stands von 2008. Damals waren die Immobilienpreise in einem 16-monatigen Einbruch.

„Es wird dem Markt schwer fallen, in nächster Zeit wieder viel Schwung zu bekommen“, sagte Robert Gardner, Chefvolkswirt von Nationwide, am Freitag in einer Mitteilung. „Angesichts der weiter sinkenden Realeinkommen und der weithin prognostizierten Abschwächung des Arbeitsmarktes im Zuge der Schrumpfung der Wirtschaft wird sich der wirtschaftliche Gegenwind verstärken.“

Die Bank of England hat ihren Leitzins im vergangenen Jahr neun Mal angehoben. Mit 3,5 Prozent liegt der Zins nun auf dem höchsten Stand seit 2008. Das trifft die Halter von Hypothekenkrediten hart. Für diejenigen, die eine neue Hypothek aufnehmen müssen, werden sich die monatlichen Zahlungen wahrscheinlich verdoppeln.

Ein separater Bericht von dem Beratungsunternehmen Halifax zeigte, dass die Nachfrage nach Häusern in London zurückging. Derweil nahm sie außerhalb der großen städtischen Gebiete zu, nachdem viele Beschäftigten die Möglichkeit bekamen von Zuhause aus zu arbeiten.

Sinkende Hauspreise und steigende Mieten

So stiegen die Hauspreise in London mit 7,2 Prozent im Jahresvergleich langsamer als in anderen Teilen des Landes. York und Woking verzeichneten die größten Zuwächse.

Nationwide äußerte sich pessimistischer zu den Immobilienpreisen in der Hauptstadt und erklärte, das jährliche Preiswachstum in London habe sich im Dezember auf 4,1 Prozent verlangsamt, gegenüber 6,7 Prozent im dritten Quartal. Laut der Bausparkasse war East Anglia die Region mit der stärksten Entwicklung im abgelaufenen Jahr, während Schottland am schwächsten war.

Gardner meint, dass die Bilanzen der privaten Haushalte derzeit in guter Verfassung seien, was einen Schutz vor höheren Zinsen darstelle. Dies ähnelt den Äußerungen des stellvertretenden Gouverneurs der BOE, Jon Cunliffe, der Anfang des Monats sagte, dass Immobilienbesitzer einen Rückgang der Immobilienwerte um bis zu 20 Prozent ohne Not verkraften könnten.

Nach Angaben der Moneyfacts Group Plc liegen die Kosten für eine zweijährige Festzinshypothek derzeit bei 5,8 Prozent. Für etwa 4 Millionen britische Haushalte wird sich der Zinssatz im nächsten Jahr deutlich erhöhen, und das Office for Budget Responsibility geht davon aus, dass die Hypothekenzinsen bis 2030 auf einem hohen Niveau bleiben werden.

Ökonomen von JP Morgan Chase & Co. und der Credit Suisse Group AG prognostizieren, dass die Immobilienpreise im nächsten Jahr um 10 Prozent fallen und 2024 weiter sinken werden.

Der Druck wirkt sich auch auf den Mietmarkt aus, da Vermieter versuchen, die höheren Kosten an die Mieter weiterzugeben. Die Immobilien-Website Zoopla berichtete, dass die Kosten für einen neuen Mietvertrag in den 12 Monaten bis Oktober um 12,1 Prozent gestiegen seien. Die Bank of England erklärte in diesem Monat, dass einige Vermieter die Mieten möglicherweise um 20 Prozent erhöhen müssen, um die höheren Hypothekenkosten wieder hereinzuholen.

