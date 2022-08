Immobilienkrise Sorge um Chinas Wirtschaft wächst – Zentralbank senkt erneut Zinsen

Um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu stützen, senkt die People’s Bank of China erneut wichtige Zinssätze. Experten fürchten, dass diese Maßnahmen nichts bringen.

Die Krise auf dem Immobilienmarkt, der in den vergangenen Jahren direkt und indirekt bis zu einem Drittel zum Wirtschaftswachstum beitrug, spitzte sich zuletzt weiter zu. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Sorge um Chinas Wirtschaft wächst

Peking Chinas Zentralbank hat zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen wichtige Zinssätze gesenkt. Mit den Zinsschritten will die People’s Bank of China (PBoC) die schwächelnde Wirtschaft stützen und der anhaltenden Krise auf dem Immobilienmarkt entgegenwirken. Experten zweifeln jedoch an der Wirksamkeit der Maßnahmen.

Die Zinssenkungen sind eine Reaktion auf die anhaltenden Probleme der chinesischen Wirtschaft. Diese erholt sich langsamer als erwartet vom Lockdownschock im April und Mai. Das Bruttoinlandsprodukt war im zweiten Quartal mit 0,4 nur noch minimal gewachsen. Nachdem die Junidaten zunächst auf eine Erholung hingedeutet haben, zeigen die jüngsten Konjunkturdaten von Juli, dass sich das Wachstum in den wichtigen Bereichen Industrieproduktion und Konsum abschwächt.