Inflation Anstieg der Erzeugerpreise im Euroraum im September leicht gebremst

Allein im Energiebereich haben sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Insgesamt lag die Teuerung aber leicht unter den Schätzungen von Ökonomen.

Die Erzeugerpreise geben Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise. (Foto: dpa) Arbeit in einer Eisengießerei

Berlin, Brüssel Die Preise der Hersteller im Euroraum steigen nicht mehr ganz so rasant. Die Produzentenpreise in der Industrie erhöhten sich im September um 41,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 42,0 Prozent gerechnet. Im August lag das Plus noch bei 43,4 Prozent – ein Rekordwert.

Allein im Energiebereich gab es im September eine Verteuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat von 108,2 Prozent. Klammert man diesen Bereich aus, zogen die Erzeugerpreise in der Industrie um 14,5 Prozent an. Im August lag dieser Wert bei 14,6 Prozent.

In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Verbraucherpreise geben.

Die Inflation im Euroraum war im Oktober erstmals seit der Einführung des Euro über die Marke von zehn Prozent geklettert. Die Verbraucherpreise stiegen angeheizt durch den anhaltenden Preisschub bei Energie binnen Jahresfrist um 10,7 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jüngst mit einem weiteren großen Schritt die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz liegt damit inzwischen bei 1,50 Prozent. EZB-Chefin Christine Lagarde stellte weitere Anhebungen in Aussicht. Mehr: Norwegische Krone gibt erneut nach – „Schleierhaft, warum sie nicht stärker notiert“