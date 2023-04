Inflation Bestätigt: Preise im Euro-Raum steigen um 6,9 Prozent – Weniger Preisdruck in Österreich

Luxemburg, Wien Die Inflation im Euro-Raum ist im März mit Rekordtempo gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine frühere Schätzung bestätigte.

Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 8,5 Prozent gelegen. Einen so starken Rückgang von 1,6 Prozentpunkten binnen eines Monats hat es seit Beginn der Datenreihe 1991 noch nicht gegeben. Von Februar auf März zogen die Preise dagegen um 0,9 Prozent an.

Auch in Österreich hat sich die Teuerung wieder etwas verlangsamt. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria ist die Rate im März auf 9,2 Prozent gesunken und damit auf den niedrigsten Wert seit Juni 2022, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Im Februar hatte die Teuerung noch 11,0 Prozent betragen, im Januar 11,5 Prozent.

Verantwortlich für den geringeren Preisdruck sind vor allem sinkende Energiepreise, die um 0,9 Prozent nachgaben. Dabei spielte ein günstiger Basiseffekt eine Rolle. So waren vor einem Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine die Energiepreise in die Höhe geschnellt.

Nun werden sie erstmals mit den schon erhöhten Preisen verglichen, nicht mehr mit den niedrigeren vor Kriegsausbruch – das wird als Basiseffekt bezeichnet. Preistreiber Nummer eins im Euro-Raum blieben Nahrungsmittel: Lebensmittel, Alkohol und Tabak kosteten durchschnittlich 15,5 Prozent mehr als im März 2022.

Kerninflation bleibt auf hohem Niveau

Trotz des Inflationsrückgangs kann von Entwarnung aber noch keine Rede sein. Denn die sogenannte Kernrate - in der die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert werden – legte im März weiter zu auf das Rekordniveau von 5,7 Prozent. Im Februar hatte die Kerninflationsrate noch bei 5,6 Prozent gelegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB), die zwei Prozent Teuerung als Idealwert für die Euro-Zone anstrebt, hat im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen seit Juli 2022 bereits sechs Mal in Folge angehoben – zuletzt Mitte März von 3,0 auf 3,5 Prozent.

Angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor hatte EZB-Chefin Christine Lagarde zuletzt angekündigt, dass die Währungshüter vorerst auf Sicht fahren wollen. Einen konkreten Zinsausblick für die nächsten Sitzungen legten sie nicht vor. Mehrere Notenbanker, darunter Chefvolkswirt Philip Lane, hatten aber zuletzt weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich gehalten.

Mehr: Preisdruck in Großbritannien fällt leicht – Inflationsrate bleibt aber über Zehn-Prozent-Marke