Inflation EZB beendet Anleihezukäufe und kündigt zwei Zinserhöhungen an

EZB beendet Anleihezukäufe und kündigt zwei Zinserhöhungen an

Die Notenbank läutet den Kurswechsel in der Geldpolitik ein: Sie will den Zins im Juli erstmals seit elf Jahren anheben und stellt einen noch größeren Schritt in Aussicht.

09.06.2022 Update: 09.06.2022 - 14:13 Uhr