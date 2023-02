Inflation EZB-Chefvolkswirt: Großteil der Maßnahmen noch in der Pipeline

Die Auswirkungen der EZB-Maßnahmen zeigten sich langsam, sagte Philipp Lane. Die Zentralbank hatte die Zinsen zuletzt fünf Mal in Folge angehoben.

Die EZB strebt eine Inflation von zwei Prozent an. (Foto: Reuters) Die EZB in Frankfurt

Frankfurt Der Straffungskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) wird aus Sicht ihres Chefvolkswirts Philip Lane seine Wirkung verzögert entfalten. „Ein Großteil der endgültigen Inflationswirkung unserer bisherigen Maßnahmen ist immer noch in der Pipeline“, sagte Lane am Donnerstag auf einer Veranstaltung in London laut Redetext. Mit der Zeit werde die Geldpolitik dafür sorgen, dass die Inflation rechtzeitig zur Zielmarke der Notenbank zurückkehre.

Die EZB strebt zwei Prozent Teuerung als Optimalwert für die Wirtschaft an. Davon ist sie aber noch weit entfernt. Im Januar lag die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft bei 8,5 Prozent.

„Unsere Modelle deuten darauf hin, dass die von uns im Dezember 2021 eingeleitete deutliche Straffung der Geldpolitik bisher erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierungsbedingungen im Euro-Raum gehabt hat“, sagte Lane. Auch die Auswirkungen auf die reale Wirtschaftstätigkeit und die Inflation zeigten sich allmählich.