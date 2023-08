 Inflation: Inflationsrate im Euro-Raum sinkt leicht auf 5,3 Prozent

Frankfurt Die Inflation im Euro-Raum ist weiter rückläufig. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Das teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mit. Experten hatten mit einer Rate von 5,2 gerechnet. Im Juni waren die Verbraucherpreise noch um 5,5 Prozent gestiegen.

Die sogenannte Kerninflation, bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben, verharrte bei 5,5 Prozent. Sie wird häufig als Maßstab dafür angesehen, wie sehr die Inflation inzwischen von internen Faktoren getrieben wird, etwa durch Lohnsteigerungen und eine weiter stabile Nachfrage. Zuvor war die Teuerung vor allem durch externe Faktoren verursacht worden. Dazu zählen beispielsweise die starken Preisanstiege auf dem Energiemarkt und Lieferengpässe auf dem Weltmarkt.

Im Verlauf des Monats Juli sanken die Preise nach der neusten Schätzung ganz leicht um 0,1 Prozent. Diese Zahl gilt als Maßstab für den aktuellen Inflationsdruck. Das heißt: Der gleiche Warenkorb war im Juli 2023 0,1 Prozent günstiger als im Juni 2023, aber 5,3 Prozent teurer als im Juli 2022.

Am stärksten stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak: Sie legten um 10,8 Prozent zu, nach 11,6 Prozent im Juni. An zweiter Stelle folgten Dienstleistungen mit einem Anstieg um 5,6 Prozent nach 5,4 Prozent im Vormonat.

Die Inflationszahlen gelten als maßgeblich für die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank hat am Donnerstag zum neunten Mal die Leitzinsen im Euro-Raum erhöht. Anders als bei den vorherigen Ratssitzungen legte sich Notenbankchefin Christine Lagarde aber nicht auf weitere Zinserhöhungen danach fest.

„Wir könnten die Zinsen anheben, wir könnten eine Pause machen“, sagte sie. „Was ich versichern kann, ist, dass wir nicht senken werden, das ist ein definitives Nein.“ Der weitere Kurs werde von den Wirtschaftsdaten abhängen.

Fritzi Köhler-Geib, die Chefökonomin der KfW, sieht die neuen Zahlen von Eurostat als Bestätigung dafür, dass sich die Inflation „auf dem Rückzug“ befindet. Sie erläutert, dass die Wirkung der bisherigen Geldpolitik der EZB schwer einzuschätzen ist, weil diese immer mit deutlicher Verzögerung wirkt.

Angesichts der zuletzt zum Teil relativ schlechten wirtschaftlichen Daten für den Euro-Raum folgert sie aber: „Wenn sich die Schwäche der Konjunkturindikatoren im August fortsetzt, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB im September mit weiteren Zinsschritten pausiert.“

Innerhalb der Euro-Zone gibt es mit Blick auf die Inflationszahlen große Unterschiede. Die niedrigste Inflation auf Jahresbasis weist Belgien mit 1,6 Prozent aus, was deutlich unter dem Zielwert der EZB von 2,0 Prozent liegt. Außerdem zeigt die monatliche Rate mit minus 0,6 Prozent für das Land schon eher das Gegenteil von Inflation an.

Deutschland mit relativ schlechtem Wert

Die höchste Jahresrate weist mit 10,2 Prozent die Slowakei auf, wobei dort die monatliche Rate ebenfalls im Minus liegt. Diese Daten von Eurostat sind alle nach dem einheitlichen europäischen Standard (HVPI) berechnet, der von den jeweils nationalen Daten etwas abweichen kann.

Unter den großen Industrieländern weist Deutschland nach dem HVPI mit 6,5 Prozent auf Jahresbasis einen relativ hohen Wert aus, außerdem haben die Preise auf Monatsbasis um 0,5 Prozent und damit recht deutlich angezogen. Neben der Slowakei weisen nur drei Länder der Euro-Zone eine höhere Rate auf als Deutschland: In Kroatien stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 8,1 an, in Litauen um 7,1 und in Österreich um 7,0 Prozent. Frankreich liegt mit fünf Prozent deutlich niedriger, Spanien ist mit 2,1 Prozent praktisch schon am Ziel der EZB.

Die Unterschiede haben zum Teil politische Gründe, so gibt es etwa in Deutschland einen negativen Basiseffekt, weil im Vorjahr mit dem Neun-Euro-Ticket das Bahnfahren billiger war. Eine wichtige Komponente ist auch der Energiemix: Frankreich ist mit einem hohen Anteil von Atomenergie unabhängiger vom Weltmarkt als zum Beispiel Deutschland. Spanien hat gerade im Sommer gute Chancen, den Bedarf weitgehend durch Solarenergie zu decken.

