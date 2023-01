Viele Notenbanken haben die Zinsen 2022 so stark erhöht wie seit der Finanzkrise nicht. In diesem Jahr könnten manche die Raten schon wieder senken. Für die Märkte entscheidend ist der Zeitpunkt.

Das Land könnte zu den ersten zählen, in dem die Zinsen wieder sinken. (Foto: Reuters) Tschechische Notenbank in Prag

Frankfurt Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen historischer Zinserhöhungen. Gleich siebenmal erhöhte die US-Notenbank Fed die Sätze – so aggressiv wie zuletzt Anfang der 1980er-Jahre. Die Bank von England hob sie sogar achtmal an, wenn auch in geringerem Umfang, und die Europäische Zentralbank (EZB) viermal.

Damit vollzogen die großen Notenbanken, was andere bereits vorgemacht hatten. So handelte Brasilien bereits im Frühjahr 2021 mit einer Straffung der Geldpolitik, andere Schwellenländer wie Mexiko, Chile oder Südafrika folgten. Auch Tschechien und Norwegen zählten 2021 zu den Vorreitern. Grund war der drastische Anstieg der Inflation weltweit.

Inzwischen zeichnet sich vielerorts ein Wendepunkt ab. Dafür sprechen die schwächere Wirtschaftsentwicklung, niedrigere Energie- und Rohstoffpreise und Entspannungen bei den Lieferengpässen. Nun stellt sich die Frage: Welche Notenbank leitet zuerst die Wende in der Geldpolitik ein und senkt die Zinsen wieder?

