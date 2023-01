 Inflation: Neuer Streit zwischen Tauben und Falken? EZB ringt mit Zinskurs

Kommende Woche wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen erneut um einen halben Prozentpunkt anheben. Doch über die Schritte danach gibt es unterschiedliche Positionen.

Die Debatte über die weitere Zinsentwicklung dürfte noch kontroverser werden. (Foto: dpa) EZB-Zentrale in Frankfurt

Frankfurt Für EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist die weitere Richtung der Geldpolitik im Euro-Raum klar. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde vorerst nicht von ihrem Kurs der Zinserhöhungen abrücken, bekräftigte sie am Montag. Die Mission sei erst dann erfüllt, wenn eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zum Zielwert von zwei Prozent gewährleistet sei.

Doch die Debatte über den Umfang weiterer Zinserhöhungen gewinnt an Fahrt. Dabei dürften die Spannungen zunehmen – auch wenn der Ton bisher freundlich bleibt. Im Dezember hatte die EZB relativ deutlich weitere Zinsanhebungen im Umfang von jeweils einem halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. Für die nächste Sitzung am 2. Februar gilt dies daher als sehr wahrscheinlich.

