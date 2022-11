Inflation SNB-Direktorin: Weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen

Die SNB hat den Leitzins im laufenden Jahr zwei Mal angehoben, mittlerweile steht er bei 0,5 Prozent. Die SNB will am 15. Dezember ihren nächsten Zinsentscheid fällen.

In einem Interview sagt Maechler, das Ziel der SNB sei eine Inflation von zwei Prozent. (Foto: Reuters) SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler

Zürich Die Schweizerische Nationalbank (SNB) könnte noch in diesem Jahr die Zinsen erneut anheben. Trotz eines Rückgangs der Teuerung auf 3,0 Prozent im Oktober sei der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen, wie Direktoriumsmitglied Andrea Maechler in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Wirtschaftszeitung „L'Agefi“ sagte.

Die Notenbank hatte den Leitzins im laufenden Jahr bereits zwei Mal auf inzwischen 0,5 Prozent angehoben. „Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass aufgrund neuer Zahlen und Entwicklungen weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um die Preisstabilität mittelfristig zu gewährleisten“, sagte Maechler der Zeitung auf die Frage nach den Optionen der SNB beim nächsten Zinsentscheid am 15. Dezember.

Es gebe zunehmend Anzeichen dafür, dass sich der Preisanstieg auf Waren und Dienstleistungen ausbreite, die nicht direkt vom Krieg in der Ukraine oder den Folgen der Pandemie betroffen seien, sagte Maechler. Gleichzeitig würden die Strompreise stark ansteigen. Die Inflation sei immer noch zu hoch. „Wir werden von einem Sieg sprechen, wenn sich die Inflation dauerhaft unter zwei Prozent einpendelt“, erklärte sie. Mit den Wirtschaftsdaten, die im Dezember veröffentlicht würden, werde die SNB eine Gesamtbeurteilung vornehmen. Mehr: US-Inflationsrate sinkt deutlich – Anleger reagieren euphorisch Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

