Inflation Statistikamt verschiebt Publikation von Inflationsdaten – Daten für Euro-Raum sollen aber kommen

Die deutschen Inflationsdaten für den Januar kommen nicht wie geplant am Dienstag. Grund ist ein Softwareproblem, das auch im Euro-Raum zu Komplikationen führt.

Lebensmittel waren im vergangenen Jahr ein wesentlicher Inflationstreiber. (Foto: dpa) Gemüse in einem Supermarkt

Düsseldorf, Frankfurt Das Statistische Bundesamt hat die Veröffentlichung neuer Preisdaten für die deutsche Volkswirtschaft verschoben. Ursprünglich sollten am Dienstag neue Daten zur Inflationsentwicklung im Januar kommen. Aufgrund „eines technischen Problems in der Datenaufbereitung“ erfolgt die Bekanntgabe jedoch erst in der Woche vom 6. bis 10. Februar, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Den genauen Termin gibt das Amt am Freitag bekannt.

Hintergrund ist ein Softwareproblem, das dazu führt, dass die Statistiker die Daten aus den Ländern nicht aufarbeiten können. Zuvor hatten bereits mehrere Statistische Landesämter die Bekanntgabe verschoben. Auf ihren Ergebnissen basiert die bundesweite Schätzung.

Die Januar-Inflationsdaten für den Euro-Raum sollen dennoch wie geplant am Mittwoch veröffentlicht werden, erklärte das europäische Statistikamt Eurostat auf Anfrage des Handelsblatts. Die Experten verwenden für Deutschland eine Schätzung, ohne diese zu veröffentlichen.