Inflation US-Notenbank hebt Zinsen erneut deutlich an – Powell sieht Fed noch lange nicht am Ziel

Der Leitzins liegt nun bei 2,25 Prozent und weitere Schritte sollen folgen, auch wenn die Wirtschaft erste Schwächen zeigt. Die Märkte schreckt das nicht.

Bereits im Juni hatte die Fed das Zinsniveau um 0,75 Prozentpunkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent angehoben - das ist der stärkste Anstieg seit 1994. (Foto: dpa) Federal Reserve in Washington

Washington Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) kämpft weiter gegen die steigende Inflation. So hob sie am Mittwoch den Leitzins erneut um einen dreiviertel Prozentpunkt an. Er liegt nun in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Die Fed sei sehr darauf bedacht, „die Inflation zurück zu ihrem Zwei-Prozent-Ziel zu bekommen“, betonte Notenbank-Chef Jerome Powell am Mittwoch bei seinem Pressestatement im Anschluss der Fed-Sitzung. Doch er räumte auch ein, dass die Fed noch lange nicht am Ziel sei.

Dies ist bereits die vierte Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr. Doch die Preise steigen bisher weiter. Die Inflation kletterte im Juni auf 9,1 Prozent. Daher seien weitere Zinserhöhungen „angemessen“, wie Powell erklärte.

