Inflation Zwei-Prozent-Ziel könnte laut EZB-Rat Visco schon früher erreicht werden

Eine Woche vor dem nächsten Zinsentscheid warnt der italienische Notenbanker vor einer zu straffen Geldpolitik. Auch zwei seiner Kollegen säen Zweifel an einer erneuten Zinserhöhung im September.

Am Rande des G20-Treffens äußerte sich das EZB-Ratsmitglied zur Geldpolitik der kommenden Monate. (Foto: Bloomberg) Ignazio Visco im Bloomberg-Interview

Gandhinagar Die Inflation im Euroraum könnte nach Ansicht von Ignazio Visco schneller zurückgehen als es die Europäische Zentralbank im vergangenen Monat prognostiziert hat. Grund dafür sei die Auswirkung der sinkenden Energiekosten auf das breitere Preisspektrum.

Noch sei die Kerninflation „hartnäckig“, das Blatt könnte sich aber bald wenden. „Da wir auch einen erheblichen Rückgang der Energiepreise beobachten, müssen wir davon ausgehen, dass sich dies in den kommenden Monaten, sicherlich bis zum Jahresende, auch in der Kerninflation bemerkbar machen wird“, erklärte Visco am Rande des G20-Treffen im indischen Gandhinagar gegenüber dem Nachrichtendienst Bloomberg. Bei der Kerninflationsrate sind die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet.

„Die EZB projiziert, dass die Inflation bis Ende 2025 bei zwei Prozent liegen wird – ich habe den Eindruck, dass es schneller gehen könnte", sagte Visco, der auch die italienische Notenbank leitet. Die Ratsmitglieder planen, die Leitzinsen auf der Sitzung kommende Woche um weitere 25 Basispunkte anzuheben. Es ist unklar, ob dies das Ende der Straffung bedeutet oder ob ein weiterer Schritt im September folgen wird. „Es besteht die Gefahr, dass wir zu viel tun, und ich denke, dass wir vorsichtig sein müssen", sagte Visco. „Es besteht auch das Risiko, dass wir zu wenig tun, wir müssen also ausgewogen agieren und auf der Grundlage der eingehenden Informationen entscheiden." Laut einer in dieser Woche veröffentlichten Bloomberg-Umfrage gehen Ökonomen davon aus, dass noch mindestens zwei weitere Zinserhöhung kommen und der Einlagensatz von derzeit 3,5 auf vier Prozent steigen wird. Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte am Montag gegenüber Bloomberg, dass er mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Monat rechne und dass jeder Schritt im September von den Daten abhängen werde. Auch EZB-Rat Klaas Knot hält eine Straffung der Geldpolitik über die Sitzung der nächsten Woche hinaus für alles andere als sicher. „Für Juli halte ich es für eine Notwendigkeit, darüber hinaus jedoch wäre es höchstens eine Möglichkeit, keineswegs aber eine Gewissheit", sagte der niederländische Zentralbankchef ebenfalls am Rande des G20-Treffens. „Ab Juli müssen wir meines Erachtens sorgfältig beobachten, was uns die Daten über die Verteilung der Risiken rund um die Basislinie sagen." Die Ratsmitglieder sind besonders besorgt über die Kerninflation, die sich als hartnäckiger erwiesen hat als die Gesamtteuerung. Im vergangenen Monat stieg sie auf 5,4 Prozent. Die EZB prognostiziert, dass sie sich erst im vierten Quartal 2025 auf 2,2 Prozent verlangsamen wird. Die Gesamtinflation soll dann bei 2,1 Prozent liegen. Visco, der noch in diesem Jahr in den Ruhestand gehen wird, zeigte sich zuversichtlich für die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Die EZB könne ihre Aufgabe erfüllen, ohne einen Wirtschaftsabschwung auszulösen. „Ich glaube nicht, dass eine Rezession unvermeidbar ist", sagte Visco.