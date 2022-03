Interview EZB-Vizechef de Guindos: „Die Politik sollte die Lasten des Preisschocks verringern“

Frankfurt Der EZB-Vizechef Luis de Guindos fordert die Politik dazu auf, einen Beitrag zu leisten, um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern. Der aktuelle Preisschock bei Energie- und Rohstoffpreisen mache viele Unternehmen und Arbeitnehmer ärmer. „Die Finanzpolitik sollte durch temporäre, gezielte Hilfen dazu beitragen, die Lasten zu verringern“, sagte er im Interview mit dem Handelsblatt.

De Guindos erwartet, dass es im Euro-Raum „voraussichtlich für einen längeren Zeitraum als vor dem Krieg erwartet eine höhere Inflation“ gibt. Im Februar waren die Verbraucherpreise im Währungsraum um 5,9 Prozent gestiegen.

Aus seiner Sicht hängt der künftige geldpolitische Kurs der EZB von den Daten ab: „Wenn wir die Inflation weiter unterschätzen, dann werden wir reagieren. Alle Optionen liegen auf dem Tisch.“ Laut de Guindos sind die entscheidenden Faktoren Zweitrundeneffekte und ein möglicher Anstieg der mittelfristigen Inflationserwartungen. „Wenn wir die sehen, dann werden wir handeln.“

Der Spanier warnt, dass eine Fragmentierung im Euro-Raum durch stark auseinanderlaufende Zinsniveaus an den Anleihemärkten die Wirkung der Geldpolitik gefährden könnte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Aktuell hält er aber die Risikoaufschläge für Staatsanleihen von Ländern wie Italien und Spanien für nicht bedenklich. Sie seien „derzeit etwa so hoch wie vor der Pandemie“ und lägen „deutlich unter den Höhepunkten etwa in den Jahren 2011 und 2014“.

Lesen Sie hier das gesamte Interview:

Herr de Guindos, wie groß ist die Gefahr, dass es durch den Krieg in der Ukraine zu Problemen im europäischen Finanzsystem kommt?

Es gab schon vor der aktuellen Krise Risiken, etwa die hohen Bewertungen an den Finanzmärkten und die Verschuldung im privaten Bereich wie der Staaten. Aber die Entwicklung heute ist nicht vergleichbar mit der vor zwei Jahren beim Ausbruch der Coronapandemie. Es gibt keine Liquiditätsengpässe. Die Unternehmen können zum Beispiel weiterhin Anleihen platzieren. Die Aktienmärkte schwanken zwar, aber wir sehen im Moment keine dramatischen Entwicklungen.

Es hat aber Probleme an den Rohstoffmärkten gegeben.

Bei Rohstoffderivaten ist es zu sogenannten Margin Calls gekommen, also zur Nachforderung von Sicherheiten für offene Positionen. Aber bisher konnten diese Nachforderungen nach unseren Beobachtungen erfüllt werden.

Was ist aus Ihrer Sicht die größte Gefahr für das Finanzsystem?

Das Makrorisiko, also die möglichen Folgen für die Gesamtwirtschaft. Denn höhere Inflation und geringeres Wachstum sind die größten Risiken, auch für die Banken. Das spielt eine viel wichtigere Rolle als Probleme in einzelnen Marktsegmenten.

Bewegen wir uns jetzt auf eine Stagflation zu, also eine Situation mit schwacher Konjunktur und hoher Inflation?

Das würde ich nicht sagen. Vor Ausbruch des Kriegs sind wir für das laufende Jahr von vier Prozent Wachstum ausgegangen und für das nächste Jahr von etwas weniger. In unseren jüngsten Prognosen sehen wir selbst in unserem schlechtesten Szenario für das laufende Jahr im Euro-Raum immer noch ein Wachstum von über zwei Prozent voraus, insofern also keine Stagflation. Aber es gibt voraussichtlich für einen längeren Zeitraum als vor dem Krieg erwartet eine höhere Inflation.

Vita Luis de Guindos Die Person Luis de Guindos Jurado wurde 1960 in Madrid geboren. Er war von 1988 bis 1996 Chef von AB Asesores, einer Firma, die unter anderem Dienstleistungen rund um Patente anbietet. Danach arbeitete er im Wirtschaftsministerium, 2002 bis 2004 als Staatssekretär. Bis 2008 war er im Vorstand von Lehman Brothers Spanien, ab 2006 als Chef. Nach einer Zeit bei PwC wurde er 2011 Wirtschaftsminister und spielte eine wichtige Rolle bei der Rettung Spaniens aus der Euro-Krise. 2018 wurde er Vizepräsident der EZB. De Guindos ist innerhalb des sechsköpfigen Direktoriums der EZB zuständig für Finanzstabilität und Risikomanagement. Die Institution Die 1998 gegründete EZB gilt heute als eine der mächtigsten Institutionen Europas. Aus Sicht vieler Ökonomen hat sie in der Finanzkrise entscheidend dazu beigetragen, den Euro-Raum zusammenzuhalten. Vor allem in Deutschland ist ihre Geldpolitik jedoch umstritten.

Welche Rolle spielt der zuletzt schwache Euro?

Wir steuern keinen bestimmten Wechselkurs an. Wir nehmen natürlich zur Kenntnis, dass bestimmte Importe durch einen schwächeren Euro-Kurs teurer werden. Auf der anderen Seite: Die Währungsverschiebung zeigt sich vor allem gegenüber dem Dollar, der immer noch als Fluchtwährung gefragt ist. Wenn wir uns den Währungskorb unserer Handelspartner genauer anschauen, sehen wir, dass der Euro recht stabil geblieben ist.

Zum Teil wird sogar spekuliert, die EZB könnte am Devisenmarkt intervenieren.

Wir intervenieren nicht am Devisenmarkt, weil wir kein Wechselkursziel verfolgen.

Die Inflation ist zuletzt deutlich gestiegen. Kann die EZB die Preise überhaupt noch unter Kontrolle halten?

Für uns kommt es jetzt darauf an, wie stark die Löhne reagieren. Denn wenn die Steigerungen zu hoch sind, kann das die Preise noch weiter hochtreiben und zu dauerhaft höherer Inflation beitragen. Dafür sehen wir bisher keine Anzeichen, aber wir müssen die Entwicklung genau beobachten. Dasselbe gilt für die Inflationserwartungen. Basierend auf Umfragen und den Marktdaten sind für die kommenden drei bis fünf Jahre die Erwartungen in der Nähe unseres Inflationsziels von zwei Prozent verankert. Aber wir müssen das im Auge behalten.

In der vergangenen Woche hat die EZB einen schnelleren Stopp ihrer Anleihezukäufe in Aussicht gestellt. Was bedeutet das für mögliche Zinserhöhungen?

Die wichtigste Entscheidung in unserer Sitzung war, die potenziellen Zinserhöhungen von dem Anleiheprogramm abzukoppeln, sie werden nicht automatisch nach dem Stopp der Zukäufe erfolgen müssen. Damit halten wir uns alle Optionen offen, flexibel auf die Daten zu reagieren.

Heißt das, die erste Zinserhöhung kommt erst später?

Das hängt alles von den Daten ab. Wir beobachten die Inflationsentwicklungen genau. Wir werden extrem wachsam gegenüber Zweitrundeneffekten sein und auf Entwicklungen achten, die auf eine Lohn-Preis-Spirale hindeuten, bei der sich beide Faktoren gegenseitig verstärken. Hierbei sollte auch die Finanzpolitik ihren Beitrag leisten.

Was meinen Sie genau?

Der Preisschock bei Energie- und Rohstoffen, den wir momentan erleben, macht viele Unternehmen und Arbeitnehmer ärmer. Die Finanzpolitik sollte durch temporäre, gezielte Hilfen dazu beitragen, die Lasten zu verringern. Dies würde auch die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale reduzieren.

Laufen die Beschlüsse der vergangenen Woche wirklich auf eine Straffung der Geldpolitik hinaus?

Ich würde sagen, es ist eine Normalisierung.

Nach den eigenen Prognosen der EZB soll die Inflation 2024 schon wieder auf rund zwei Prozent sinken. Warum sollte das so plötzlich passieren?

Zurzeit sind Prognosen besonders schwierig. Ein Grund für das Abflauen der Inflation könnte sein, dass der starke Anstieg der Energiepreise sich nicht allzu lange fortsetzen kann. Die Preise können sich zwar auf hohem Niveau stabilisieren, aber nicht mehr im selben hohen Tempo wie zurzeit weitersteigen.

Die EZB hat früher die Inflation immer wieder zu hoch eingeschätzt, zuletzt eher zu niedrig. Gibt es da ein Problem mit den Modellen, auf denen die Prognosen beruhen?

Wir haben im vergangenen Jahr die Inflation unterschätzt, wie andere Institutionen und Ökonomen auch. Prognosen sind in Zeiten großer Unsicherheit besonders schwierig. Bei den Modellen spielen Trends der Vergangenheit eine wichtige Rolle. Modelle haben die Tendenz, dass die prognostizierten Inflationswerte zum historischen Mittelwert zurückkehren.

Aber was wird die EZB tun, wenn sie die Inflation weiter unterschätzt?

Unsere Entscheidungen richten sich nach den Daten. Wenn wir die Inflation weiter unterschätzen, dann werden wir reagieren. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Die entscheidenden Faktoren sind Zweitrundeneffekte und eine mögliche Entankerung der mittelfristigen Inflationserwartungen. Wenn wir die sehen, dann werden wir handeln.

Die EZB werde sicherstellen, dass die Geldpolitik reibungslos umgesetzt werde. (Foto: dpa) EZB-Präsidentin Christine Lagarde

In Deutschland ist die Sorge groß, dass die EZB wegen der hohen Verschuldung von Ländern wie Italien und Spanien gar keinen harten Kurs gegen die Inflation fahren kann.

Unsere Geldpolitik wird ganz von unserem Mandat der Preisstabilität bestimmt. Unsere geldpolitischen Entscheidungen und verfügbaren Instrumente richten sich nach unserem Inflationsziel. Eine Fragmentierung im Euro-Raum etwa durch stark auseinanderlaufende Zinsniveaus auf den Anleihemärkten könnte die Wirkung der Geldpolitik gefährden. Jedoch sind die Risikoaufschläge bei den Staatsanleihen aus diesen Ländern derzeit etwa so hoch wie vor der Pandemie. Sie liegen weiter deutlich unter den Höhepunkten etwa in den Jahren 2011 und 2014. Außerdem sind die nominalen Renditen insgesamt noch sehr niedrig.

Aber in der Vergangenheit haben sich immer wieder Schwachstellen in der Konstruktion der Euro-Zone gezeigt. Reichen die Instrumente der EZB, um die Risikoaufschläge, wenn sie sich ausweiten, im Rahmen zu halten?

Wir haben die Möglichkeit, dem gezielt durch die flexible Wiederanlage der auslaufenden Anleihen unter dem Notfallprogramm PEPP entgegenzuwirken. Aber diese Flexibilität müssen wir deutlich von dem allgemeinen geldpolitischen Ziel trennen. Unsere Aufgabe ist die Preisstabilität.

Wäre es nicht die Aufgabe der Finanzpolitik, die Euro-Zone zusammenzuhalten?

Die Finanzpolitik hat zweifellos eine wichtige Aufgabe. Sie muss Härten, die sich aus der heutigen Krise ergeben, gezielt ausgleichen. Gezielt und temporär auch deswegen, damit diese Hilfen vom Volumen her nicht die Staatsverschuldung noch wesentlich höher treiben.

Wo soll das geschehen, auf nationaler oder auf europäischer Ebene?

Zunächst auf nationaler Ebene, aber es sollte ein Koordinierungsrahmen auf europäischer Ebene vereinbart werden.

Mehr: Bundesbank-Chef Joachim Nagel: „Wir erleben eine Zäsur“