Interview Ökonomin rät: „Wir müssen unsere Art zu wirtschaften ändern“

Mariana Mazzucato kombiniert einen wirtschaftlich aktiven Staat mit einer wachstumsorientierten Angebotspolitik. Die italienische Ökonomin gehörte zu den neuen Stars beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Frau Mazzucato, Sie machen sich für staatliche Hilfen stark, um eine globale Rezession zu verhindern. Treibt das die Inflation nicht noch weiter in die Höhe?

Nein. Es kommt darauf an, wofür der Staat das Geld ausgibt. Steigert er damit die Produktivität von Unternehmen und Verbrauchern, werden die Preise sogar gedämpft. Wenn man Geld dagegen einfach unter die Menschen streut, schürt das natürlich die Inflation.

Was sind denn die Ursachen für den aktuellen Inflationsschub?

Die haben in Europa wenig mit hohen Staatsausgaben zu tun und viel mit unterbrochenen Lieferketten und hohen Energiepreisen. In den USA hat die Regierung mit ihren massiven Konjunkturprogrammen die Nachfrage und damit auch die Inflation angefeuert. Das ist richtig. Man muss sehr darauf achten, dass die staatlichen Ausgaben private und öffentliche Investitionen fördern. Das Geld muss also strategisch klug ausgegeben werden.

In den USA hat das offenbar nicht geklappt. Warum nicht?

Es reicht nicht, das Geld einfach an jene Branchen zu verteilen, die am lautesten danach rufen. Die USA brauchen eine neue Industriestrategie, die sich auf Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Computerchips konzentriert und dann auch eine Blaupause für sinnvolle Investitionen sein kann. Zudem brauchen wir auch Bedingungen für die Corporate Governance der Unternehmen.

Was meinen Sie damit?

Schauen Sie sich die milliardenschweren Aktienrückkäufe vor allem in den USA an. Die werden auch noch steuerlich gefördert. Wenn der Staat also sicherstellen will, dass er langfristige Investitionen in die grüne Transformation fördert, dann muss er das notfalls mit steuerlichen Mitteln durchsetzen.

Könnte eine sogenannte Übergewinnsteuer auf die Krisenprofite der Unternehmen helfen?

Ich finde es interessanter, Bedingungen an die Vergabe zinsgünstiger Staatskredite zu knüpfen, wie es in Deutschland die Kreditanstalt für Wiederaufbau für den Stahlsektor gemacht hat. Wir sollten öffentliche Kredite davon abhängig machen, dass die Empfänger ihre CO2-Emissionen verringern. Das ist viel effektiver, als Subventionen zu verteilen. Überhaupt ist Deutschland mit seiner neuen Koalition und einer starken grünen Bewegung eines der interessantesten Länder im Moment.

Aber treibt das die Kosten für die ohnehin schon teure grüne Transformation nicht in die Höhe?

Die Investitionen in besseren Klimaschutz sind nicht nur Kosten, sie erhöhen auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Am Ende müssen alle ihre Art zu wirtschaften ändern. Diejenigen, die das zuerst tun, werden belohnt.

Muss der Staat darüber hinaus die Härten des Übergangs mit Finanzhilfen abfedern?

Ja, in diesem Fall machen Subventionen Sinn. Die grundsätzliche Richtung muss klar sein, es geht um die Transformation. Auf dem Weg dahin muss der Staat Unternehmen und Verbrauchern helfen. Hilfe gibt es also nicht, weil man klein oder in einer besonders energieintensiven Branche tätig ist, sondern nur, wenn man sein Verhalten ändert.

Funktioniert das in Europa besser?

Die EU hat das mit ihrem Wiederaufbauprogramm „Next Gen“ gut gemacht, indem sie die Mittelvergabe daran knüpft, dass das Geld in die Digitalisierung und die grüne Transformation fließt. Neben dem Gesundheitssystem sind das die beiden Schlüsselbereiche, in die wir gezielt investieren müssen. Und zwar mit privaten und öffentlichen Mitteln.

Warum hat das in der Vergangenheit auch in Europa nicht immer geklappt?

Es kommt jetzt darauf an, dass diese Bedingungen auch auf lokaler Ebene eingehalten werden. Viele lokale Behörden sind durch Einsparungen in den vergangenen Jahren jedoch so stark ausgehöhlt worden, dass sie gar nicht wussten, wohin mit dem Geld – und Mittel an den EU-Strukturfonds zurückgeben mussten.

Müssen sich die EU-Länder auch wieder an die Regeln des Fiskalpakts halten?

Die Defizitregeln haben ihren Sinn verloren, es wäre unsinnig, sie wieder anzuwenden. Viel besser ist es, das Bruttoinlandsprodukt mithilfe von öffentlichen Investitionen und deren Multiplikatoreffekt zu erhöhen und so die Defizitquoten zu verringern.

Sie haben gesagt, es sei verrückt, jetzt die Zinsen stark zu erhöhen. Wie soll sich die Geldpolitik in der aktuellen Krise verhalten?

Ich meinte damit, dass man die Ursachen der Inflation genau untersuchen muss, bevor man zum Zinshebel greift. Ein großer Teil der Preissteigerungen stammt von hohen Energiekosten. Die kann man durch Zinserhöhungen kaum verringern.

Müssen wir uns auf eine weltweite Rezession oder Stagflation gefasst machen?

Viel wird davon abhängen, dass wir uns trotz des Kriegs darauf besinnen, unsere Volkswirtschaften im Sinne von „Build back better“ grüner und technologisch besser zu machen. Wenn wir also eine wachstumsorientierte Fiskalpolitik machen, werden wir auch Erfolg damit haben. Andernfalls, also wenn wir nur auf kriegsbedingte Ausgabenprogramme und Zinserhöhungen setzen, wird das Wachstum stagnieren. Ich bin aber optimistisch, dass wir eine Rezession vermeiden können.

Frau Mazzucato, vielen Dank für das Interview.

