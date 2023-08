Jackson Hole Notenbanker pochen auf maximale Flexibilität

Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank (EZB), Kazuo Ueda von der Bank of Japan (BoJ) und Jerome Powell (Fed, hinten).

New York Investoren müssen sich künftig auf weniger eindeutige Signale von den Notenbanken einstellen. Die Chefs der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) signalisierten am Freitag bei der Zentralbank-Tagung in Jackson Hole, dass sie sich große Flexibilität mit Blick auf ihre weiteren Schritte bewahren wollen.

Zwar betonten sowohl Fed-Chef Jerome Powell als auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten. „Der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen“, sagte Lagarde bei ihrer Rede in Jackson Hole. Dennoch ließ sie offen, ob sie die Zinsen bei der kommenden Sitzung im September noch einmal anheben will. Auch Powell ließ sich nicht in die Karten blicken.

Das ist eine Abkehr von der bisherigen Strategie, in der die Notenbanker oft sehr klar kommuniziert haben, ob die Zinsen bei kommenden Sitzungen noch steigen werden. Die vielen und zum Teil ungewöhnlich großen Zinsschritte seit dem vergangenen Frühjahr haben Wirkung gezeigt. Die Inflationsraten sind in den vergangenen Monaten zurückgegangen, auch wenn sie in den USA und im Euro-Raum mit 3,2 und 5,3 Prozent noch über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbanken liegen.

„Signale aus der Wirtschaft sind zu uneindeutig"

Doch je weiter die Inflationsbekämpfung voranschreitet, desto schwieriger wird es, die weitere Strategie zu bestimmen. „Weder Powell noch Lagarde wollen sich derzeit festlegen, wann der letzte Zinsschritt kommt“, sagte Barclays Chefökonom Christian Keller. „Die Signale aus der Wirtschaft sind zu uneindeutig, daher müssen sie so flexibel wie möglich sein.“

Damit will Powell auch die Anleihemärkte in Schach halten. Die Rendite für US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit lag am Freitag bei gut 4,2 Prozent, nachdem sie im Laufe der Woche auf 4,36 Prozent gestiegen war – den höchsten Stand seit 2007. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen sind ein gängiger Maßstab für das langfristige Zinsniveau.

Powell verwies in seiner Rede in Jackson Hole am Freitag darauf, dass die US-Wirtschaft zuletzt stärker gewachsen sei, als viele erwartet hatten. Auch der Arbeitsmarkt sei nach wie vor robust und der Häusermarkt würde bereits wieder anziehen. „Wir achten auf Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft nicht wie erwartet abkühlt“, stellte der Fed-Chef klar.

Sollte die Inflation hartnäckig sein, könnte die Fed die Zinsen weiter anheben.

Für ihn gehe es nun um das richtige Risikomanagement: Sollte die Inflation wieder anziehen, könnten die Zinsen weiter steigen. Gleichzeitig ließe sich nur schwer sagen, wie sehr sich die bisherigen Zinsschritte noch auf die Wirtschaftsleistung und den Arbeitsmarkt auswirken werden.

Typischerweise dauert es zwölf bis 18 Monate bis Zinserhöhungen ihre volle Wirkung entfalten. Sollte sich die größte Volkswirtschaft der Welt allerdings stärker als erwartet abschwächen, wären weitere Zinserhöhungen nicht nötig. „Die Risiken halten sich in etwa die Waage“, glaubt Diane Swonk, Chefökonomin des Wirtschaftsprüfers KPMG.

Mit dem geforderten Spielraum will Powell in den kommenden Monaten schnell reagieren können, ohne für Verunsicherung auf dem weltweit größten Markt für festverzinsliche Wertpapiere zu sorgen. Marktteilnehmer sind sich derzeit uneinig darüber, wie sich die Renditen weiterentwickeln werden: Sollte es zu einer Rezession kommen, könnte das die Fed dazu bewegen, die Zinsen wieder zu senken. Das würde zu sinkenden Renditen und steigenden Anleihekursen führen.

Sollte die Inflation jedoch hartnäckig sein, könnte die Fed die Zinsen weiter anheben, womit auch die Renditen auf die zehnjährigen Staatsanleihen weiter steigen könnten. Powell sagte in seiner Rede am Freitag, dass er wenn nötig zu weiteren Zinsschritten bereit sei. Der Leitzins in den USA liegt derzeit in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent.

Arbeitslosenzahlen und Wirtschaftsdaten mit Spannung erwartet

Pimco-Ökonomin Tiffany Wilding hält es „nicht für undenkbar“, dass die Fed die Zinsen auf dem derzeitigen Niveau belässt und sie im kommenden Jahr weiter anhebt, falls die US-Verbraucher und die Wirtschaft weiter robust bleiben.

Die Währungshüter „können es sich erlauben, absichtlich etwas vage zu bleiben“, sagte David Zervos, Chefökonom der Investmentbank Jefferies, im US-Börsensender CNBC.

Investoren indes werden die Wirtschaftsdaten der kommenden Wochen umso genauer verfolgen. Am Freitag werden in den USA Arbeitslosenzahlen für den August veröffentlicht. Vor der nächsten Fed-Sitzung gibt es zudem neue Daten zur Inflation, die die Entscheidung der Notenbanker beeinflussen werden.

Marktteilnehmer waren zuletzt mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Fed die Zinsen im September stabil halten wird und sie im November noch einmal anheben könnte. „In Anbetracht der bisherigen Fortschritte sind wir in der Lage, bei den kommenden Sitzungen vorsichtig vorzugehen“, sagte Powell. Er wolle weiterhin die neuesten ökonomischen Daten sowie die „Aussichten und die Risiken bewerten“.

Nach seiner Rede stieg die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt im September jedoch an, wie aus Daten der Optionsbörse CME hervorgeht. Marktteilnehmer sehen die Wahrscheinlichkeit nun bei rund 20 Prozent, vor einer Woche hatten sie sie noch bei elf Prozent gesehen.

„Powell macht auf ernüchternde Weise deutlich, wie weit die Fed bereit ist zu gehen, um die Inflation zu bremsen“, gab Swonk von KPMG zu bedenken. Er wolle verhindern, dass die Inflation „durch die jüngste Wachstumsbeschleunigung wieder angefacht wird“.

EZB-Chefin Lagarde warnte in ihrer Rede zudem vor den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels und der jüngsten geopolitischen Spannungen. Diese Entwicklungen könnten auch den Inflationsdruck aufrechterhalten und die Arbeit der Notenbanker erschweren. „Wenn wir uns auf größere und häufigere Schocks einstellen müssen, könnten die Unternehmen die Kostensteigerungen konsequenter weitergeben“, so Lagarde.

Höhere Zinsen erschweren gleichzeitig die Investitionen in erneuerbare Energien, die sehr kapitalintensiv sind. Dennoch sei es wichtig, dass Notenbanken einen „Anker für die Wirtschaft bilden“, so Lagarde, „und die Preisstabilität im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat gewährleisten“.

