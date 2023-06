Japan BoJ: Kein fester Zeitrahmen für die Erreichung des Zwei-Prozent-Kursziels

Die Inflation lag in Japan lag zuletzt bei 3,5 Prozent – und damit über dem Zwei-Prozent-Ziel. Die Notenbank scheint aber an der Politik des billigen Geldes festhalten zu wollen.

Der Präsident der Bank of Japan ist im April ins Amt gekommen. Mit dem Wechsel gingen auch Erwartungen einher, dass sich die Geldpolitik ändern könnte. (Foto: Reuters) Kazuo Ueda

Tokio Die japanische Zentralbank (BoJ) sieht derzeit keinen Grund zur Änderung ihrer ultralockeren Geldpolitik, um das Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. „Die Zeit, die es braucht, bis die Auswirkungen der Geldpolitik auf die Wirtschaft sichtbar werden, kann sich je nach den Umständen stark verschieben“, sagte Kazuo Ueda, Chef der Bank of Japan, in seiner Rede vor dem Parlament am Freitag (Ortszeit).

„Wir haben daher keinen festen Zeitrahmen für die Erreichung des Inflationsziels im Auge.“ Er gehe jedoch davon aus, dass es keine zehn Jahre dauern werde. „Wir werden weiterhin versuchen, das Ziel zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erreichen.“

Da die Inflation seit einem Jahr über dem Zielwert von zwei Prozent liegt, wird am Markt spekuliert, dass Ueda die massiven Konjunkturmaßnahmen, die sein Vorgänger auf den Weg brachte, schrittweise auslaufen lassen könnte. Ueda hatte die Führung der Notenbank erst im April übernommen.

