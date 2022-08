Kapitalmarkt Konsortialführer: Neue grüne Bundesanleihe mit 14 Milliarden Euro stark überzeichnet

Investoren können grüne Anleihen in normale Rentenpapiere des Bundes umwandeln.

Berlin Die neue grüne Bundesanleihe stößt bei Investoren auf großes Interesse. Deren Gebote für das Papier mit fünfjähriger Laufzeit summierten sich am Mittwoch auf 14 Milliarden Euro, wie aus einem Dokument des Konsortialführers hervorgeht. Verkauft werden allerdings nur Staatsanleihen in Höhe von fünf Milliarden Euro.

Für den Bund rechnet sich die Emission des grünen Wertpapiers: Er muss dafür 1,25 Basispunkte weniger Zinsen zahlen als für die konventionelle fünfjährige Anleihe. Das wird als „Greenium“ bezeichnet: Anleger sind auf der Suche nach nachhaltigen Anlageformen dazu bereit, auf etwas Rendite zu verzichten.

Grüne Anleihen dienen der Finanzierung umweltfreundlicher Ausgaben. Die jetzt erfolgte Platzierung ist die fünfte grüne Anleihe des Bundes, der im Jahr 2020 mit der Emission solcher Anleihen begonnen hat. Mit dem damit erlösten Geld sollen etwa nachhaltige Verkehrssysteme gefördert und CO2-Emissionen von Fahrzeugen reduziert werden. Dieses Segment will die Deutsche Finanzagentur in den kommenden Jahren ausbauen.

Der Verkauf der Anleihe erfolgte im Rahmen eines Syndikats, bei dem die Banken einen Anteil auf das eigene Buch nehmen und bei ihren Kunden für die Papiere warben. Dafür streichen sie eine Gebühr ein. Beteiligt waren daran diesmal die Bank of America, Citi, Credit Agricole, DZ Bank und NatWest Markets.

Normalerweise begibt die Finanzagentur die Anleihen selbst über ein Auktionsverfahren an die bei ihr registrierten Banken. Dafür muss sie keine Gebühren entrichten. Bei neuen Produkten und großen Volumina setzt sie jedoch hin und wieder auf die Hilfe von Investmentbanken.

Das neue Wertpapier wurde erneut in Form einer Zwillingsanleihe platziert, also parallel zu einer konventionellen Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit und gleichem Zinskupon. Investoren gibt dies den Vorteil, dass sie grüne Anleihen in normale Rentenpapiere des Bundes umwandeln können.

Dieser Markt ist deutlich liquider. Gerade institutionelle Investoren legen Wert auf unproblematische Handelbarkeit.

