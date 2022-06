Kapitalmarktreform Regierung will Aktien, Start-ups, Börsengänge und Spacs attraktiver machen

Eine Gesetzesnovelle soll den deutschen Kapitalmarkt stärken. Angedacht ist etwa ein steuerlicher Freibetrag für Aktiengewinne. Zudem sollen die Kapitalmindestanforderungen bei Börsengängen sinken.

Der Bundesfinanzminister findet, dass Aktien „nicht nur etwas für Millionäre“ sein sollten. (Foto: dpa) Christian Lindner

Frankfurt „Wir wollen den Kapitalmarkt in Deutschland attraktiver machen“, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch bei der Vorstellung der Eckpunkte für ein „Zukunftsfinanzierungsgesetz“ in Berlin. Dafür plant Lindner, der das Papier gemeinsam mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgestellt hat, insbesondere Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zum Kapitalmarkt und die Aufnahme von Eigenkapital zu erleichtern.

Beispielsweise soll der Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von derzeit 1440 Euro auf 5000 Euro erhöht werden, was vor allem für Start-ups wichtig ist. So könnten laut dem Eckpunktepapier zum einen Mitarbeiter stärker am Erfolg ihres Unternehmens teilhaben, zum anderen Unternehmen Mitarbeiter besser an sich binden.

Außerdem sieht das Papier vor, die Kapitalmindestanforderungen bei Börsengängen abzusenken – von derzeit 1,25 Millionen Euro auf eine Million Euro. Auch Geschäfte mit Börsenhüllen (Spacs) könnten erleichtert werden. Dafür würden die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft, heißt es.