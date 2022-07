Klimawandel Bundesbank legt Teile ihres CO2-Fußabdrucks offen

Die Bundesbank legt mit ihrem Klima-Bericht erste Kennzahlen zu Teilen Ihrer Investments offen. Im Fokus stehen die Eigenanlagen der Bundesbank.

In ihrem ersten Klima-Bericht legte die deutsche Notenbank Klima-Kennzahlen zu Teilen ihrer Investments dar. (Foto: dpa) Bundesbank

Frankfurt Die Bundesbank meldet beim Thema Klimawandel Fortschritte in der Messung ihres CO2-Fußabdrucks. In ihrem ersten Klima-Bericht legte die deutsche Notenbank unter anderem Berechnungen zur Treibhausgas-Bilanz sowie andere Klima-Kennzahlen zu Teilen ihrer Investments vor, wie sie am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Im Fokus standen dabei die Eigenanlagen der Bundesbank, die sie zu eigenen Zwecken tätigt und die mit den geldpolitischen Wertpapierkäufen im Rahmen der EZB-Kaufprogramme nichts zu tun haben. Diese Investments im Volumen von zuletzt 10,4 Milliarden Euro bestehen aus von Banken ausgegebenen Pfandbriefen (Covered Bonds), die vor allem mit Immobilienhypotheken besichert sind.

Laut Bundesbank lag der CO2-Fußabdruck dieser Wertpapiere im Eigenportfolio zuletzt bei 0,13 Tonnen CO2 pro eine Million Euro Investition. Im Vergleich mit Geschäftsbanken errechneten sich vergleichsweise niedrige Werte, erklärte die Bundesbank.

Klima-Kennzahlen zu geldpolitischen Käufen legt die Bundesbank nicht vor

Allerdings seien die von den Geschäftsbanken durch ihre Investitionen oder Kredite finanzierten Treibhausgasemissionen nicht in die Kalkulationen eingeflossen. Die Datenlage sei hier noch unzureichend. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Der dezidiert unweltschutzfördernde oder „grüne“ Anteil des Eigenportfolios liege bei knapp zwei Prozent im Vergleich zu 0,4 Prozent bei europäischen Banken. Der umweltschädigende oder „braune“ Anteil betrage gut 0,1 Prozent, verglichen mit 0,8 Prozent bei Geschäftsbanken. Klima-Kennzahlen zu den geldpolitischen Käufen von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, deren Volumen um ein vielfaches höher liegt als das Eigenportfolio, legte die Bundesbank nicht vor. Für das Firmenanleihen-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) sollen ab dem ersten Quartal 2023 erstmals Klimakennzahlen veröffentlicht werden. Mehr: Die US-Notenbank verschärft die Geldpolitik weiter – die Rezessionsgefahr wächst