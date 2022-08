Konjunktur Chinas Wirtschaft schwächelt im Juli – Zentralbank senkt Zinsen

Die chinesische Wirtschaft wächst langsamer als von Analysten erwartet wurde. Nun reagiert die Zentralbank und passt überraschend die Geldpolitik an.

Ein Zusteller transportiert Haushaltsgeräte von einem Auslieferungszentrum. (Foto: dpa) Wirtschaft in China

Peking Als Zeichen einer schwächelnden Konjunktur sind wichtige Wirtschaftsdaten in China im Juli erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wie das Pekinger Statistikamt am Montag berichtete, verlangsamte sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr auf 2,7 Prozent.

Auch die chinesische Industrieproduktion legte im Juli mit 3,8 Prozent langsamer zu, als von Analysten erwartet wurde. Genau wie die Anlageinvestitionen, die im Zeitraum von Januar bis Juli noch um 5,7 Prozent zulegten. Es besteht das Risiko, dass viele Städte, darunter wichtige Produktionszentren und beliebte Touristenorte, im Juli erneut Lockdowns verhängen, um Omikron-Ausbrüche einzudämmen.

Chinas Zentralbank reagierte am Montag und senkte überraschend wichtige Zinssätze, um das Wirtschaftswachstum anzuheben. Sie kappte den Referenzzins für einjährige Darlehen an einige Finanzinstitute (MLF) auf 2,75 von zuvor 2,85 Prozent. Damit sollen die Kreditkosten für Firmen gedrückt und so die Konjunktur angekurbelt werden.