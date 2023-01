Konjunktur Experten erwarten bis 2026 Rückgang der Inflation weltweit

München, Luzern Wirtschaftsexperten erwarten einen leichten Rückgang der hohen Inflation weltweit. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik unter 1537 Experten aus 133 Ländern dürfte die Inflationsrate dieses Jahr 7,1 Prozent erreichen, nächstes Jahr auf 5,8 Prozent zurückgehen und 2026 auf 4,5 Prozent.

„Die Erwartungen zum Jahresbeginn sind ermutigend, weil die Experten im Vergleich zum Vorquartal etwas niedrigere Inflationsraten sehen“, sagte der Münchner Professor Niklas Potrafke am Donnerstag. „Dennoch bleibt die Inflation auf einem sehr hohen Niveau.“

Besonders hoch sind die Inflationserwartungen für dieses Jahr in Südasien (23 Prozent), Südamerika (25 Prozent), Nordafrika (32 Prozent) und Ostafrika (35 Prozent). In Westeuropa (5,4 Prozent), Nordamerika (5,2 Prozent) und Südostasien (5,3 Prozent) liegen sie deutlich unter dem globalen Durchschnitt.

In Deutschland waren die Verbraucherpreise im Dezember um 8,6 Prozent höher als vor einem Jahr. Das Ifo-Institut erwartet, dass die Inflationsrate im laufenden Jahr wegen der Strom- und Gaspreisbremse auf 6,4 Prozent zurückgehen wird.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Zum Rückgang der Inflationserwartungen in Europa haben auch die Zinserhöhungen der EZB im Dezember beigetragen“, sagte Potrafke. Die EZB hatte den Leitzins im Dezember um 0,5 Prozentpunkte erhöht.

Zinspolitik der EZB sei „überzogen“

Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zweifelt währenddessen an, ob die EZB die Inflation durch ihre Zinspolitik entscheiden bekämpfen kann. Die schnellen Zinserhöhungen seien „überzogen“, monierten die Düsseldorfer Ökonominnen und Ökonomen in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturausblick. Eine Fortsetzung dieses forcierten Kurses berge große Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung.

>> Lesen Sie auch: Börsen-Absturz, Energiepreis-Rally und steigende Zinsen – Das Jahr 2022 an den Märkten in 22 Grafiken

„Eine Geldpolitik, die die Zügel zu straff anzieht, könnte die Erfolge des bisherigen Krisenmanagements infrage stellen, ohne ihr Ziel zu erreichen“, sagte der Wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Denn gegen den Hauptgrund der hohen Inflation, stark erhöhte Energiepreise, sei die Notenbank mit Zinserhöhungen machtlos.

Für eine Verfestigung der Inflation durch Preis-Lohn-Spiralen gebe es im Euro-Raum keine überzeugenden Indizien. „Natürlich ist die starke Teuerung ein großes Problem und ganz besonders für Menschen mit niedrigeren oder mittleren Einkommen“, sagte Dullien. „Aber niemand hat etwas davon, wenn durch zinspolitischen Aktionismus die Konjunktur noch stärker ausgebremst wird und die Stabilität auf dem Arbeitsmarkt verloren geht.“

Die EZB hat im vergangenen Sommer ihre jahrelange Nullzinspolitik beendet und ihren Leitzins in mehreren Schritten auf aktuell 2,50 Prozent hochgeschraubt, um die Teuerung einzudämmen. Dadurch werden Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was die Nachfrage und damit den Preisauftrieb dämpfen kann. Für dieses Jahr hat EZB-Präsidenten Christine Lagarde weitere Zinsanhebungen signalisiert.

>> Lesen Sie auch: Autoabsatz ist 2022 leicht gestiegen – liegt aber weit unter dem Niveau vor der Pandemie

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte die EZB zu einem Verzicht auf weitere Zinserhöhungen auf. „In den letzten Monaten hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen in einem historisch rasanten Tempo erhöht“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell kürzlich der Nachrichtenagentur Reuters. „Weitere Zinsschritte könnten die Konjunktur empfindlich schwächen – steigende Arbeitslosigkeit und eine Zunahme sozialer Härten wären die Folge.“

Mehr: Deutsche Inflation fällt überraschend stark – Was Ökonomen für 2023 erwarten