Konjunktur Inflation in Spanien unter zwei Prozent

Die Inflation in Spanien liegt im Juni 1,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Im Monat zuvor lag die Rate noch bei 2,9 Prozent.

Vor allem die Spritpreise in dem Land gingen zurück. (Foto: dpa) Inflation in Spanien

Madrid Die Inflation hat sich in Spanien erneut deutlich verlangsamt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Juni nur 1,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch 2,9 Prozent betragen, im Juli vergangenen Jahres vor allem wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sogar über 10 Prozent.

Als Grund für die starke Abschwächung der Inflation nannte das Statistikamt in erster Linie den Rückgang der Preise für Benzin und Diesel sowie für Strom und Lebensmittel. Vor allem Strom, der in Spanien inzwischen zu mehr als 50 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt, hat sich stark verbilligt.

Zudem hat das INE die Berechnungsmethode bei der Einbeziehung verschiedener Strompreise geändert. Noch im Juni 2022 hatten sich auch nur kurzzeitige Veränderungen beim Strompreis sehr stark auf die Inflationsrate ausgewirkt. Für 2023 rechnen Ökonomen insgesamt mit einer Jahresinflation in Spanien von etwa vier Prozent.