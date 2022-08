Konjunktur Preisauftrieb in Frankreich und Österreich lässt etwas nach

Im Vergleich zum Juli hat sich der Teuerungsdruck in unseren Nachbarländern leicht abgeschwächt. Das ist auch relevant für die Inflationszahlen der gesamten Eurozone.

Weiterhin sind es die Treibstoffpreise, die die Inflation treiben. (Foto: imago images/Rolf Poss) Tankstelle in Innsbruck

Paris, Wien Die Inflation in Frankreich hat sich im August abgeschwächt. Die für den europäischen Vergleich berechnete Rate (HVPI) lag bei 6,5 Prozent und damit niedriger als im Juli mit plus 6,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 6,7 Prozent erwartet. In Deutschland hatte die Inflation mit 8,8 Prozent (HVPI) im August den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht.

Auch in Österreich hat sich die Teuerung im August leicht abgeschwächt. Laut Schnellschätzung beträgt die harmonisierte Inflationsrate 9,2 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte.

Gegenüber dem Vormonat ist das ein Rückgang von 0,2 Prozent. „Damit bricht erstmals der seit mehr als einem Jahr anhaltende Trend stetig steigender Inflationsraten“, sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen