Medienbericht Bank of England schiebt nach Kriseneinsatz Anleiheverkäufe auf lange Bank

Einem Bericht zufolge wird die Verschiebung angesichts der Verwerfungen am Markt als Reaktion auf das Hin und Her um die Finanzpläne der Regierung als notwendig erachtet.

Die britische Notenbank hatte mit vorübergehenden Notkäufen von Anleihen die Lage am Markt stabilisiert. (Foto: Reuters) Bank of England

London Die britische Notenbank wird die im Zuge ihrer strafferen Geldpolitik geplanten Anleiheverkäufe einem Zeitungsbericht zufolge nach Turbulenzen an den Rentenmärkten wahrscheinlich weiter aufschieben. Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf nicht genannte Führungskräfte der Bank of England (BoE) am Dienstag berichtete, ist der für den 31. Oktober geplante Start der Verkäufe nicht zu halten.

Von der Notenbank war dazu zunächst kein Stellungnahme erhältlich. Dem Bericht zufolge wird eine Verschiebung angesichts der jüngsten Verwerfungen am Markt als Reaktion auf das Hin und Her um die Finanzpläne der neuen Regierung als notwendig erachtet.

Die Notenbank hatte mit vorübergehenden Notkäufen von Anleihen die Lage am Markt stabilisiert. Danach vollzog die Regierung bei ihren Plänen eine Kehrtwende.