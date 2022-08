Monatsbericht Bundesbank erwartet zweistellige Inflation im Herbst und Rezession im Winter

Mit Auslaufen der Entlastungspakete prognostiziert die Zentralbank eine zweistellige Inflation für den Herbst. Deshalb fordert ihr Präsident weitere Zinserhöhungen der EZB.

In ihrem Monatsberichtspricht erhöht die Bundesbank ihre Prognose für die Inflation in Deutschland. Im Herbst soll demnach eine zweistellige Teuerungsrate erreicht werden. Auch im kommenden Jahr rechnet die Bundesbank mit deutlichen Preissteigerungen. (Foto: dpa) Joachim Nagel, Präsident der deutschen Bundesbank

Berlin Die Bundesbank rechnet nach einer Stagnation im Sommer mit einer Rezession im Winter. Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland wegen der anhaltenden Energiekrise Ende 2022/Anfang 2023 schrumpfen, heißt es am Montag im Monatsbericht der Notenbank. „Die Wahrscheinlichkeit, dass das BIP im kommenden Winterhalbjahr zurückgeht, hat sich aufgrund der ungünstigen Entwicklungen am Gasmarkt deutlich erhöht.“

Mit Auslaufen der Entlastungsschritte der Regierung erwartet die Bundesbank - nach europäischer Messung (HVPI) - im Herbst Inflationsraten von rund zehn Prozent. Im Juli hatte sie nach dieser Rechnung 8,5 Prozent betragen. „Zweistellige Inflationsraten wurden in Deutschland das letzte Mal vor über siebzig Jahren gemessen“, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel jüngst in einem Interview.

Auch im kommenden Jahr könne die Teuerung stärker sein als bisher gedacht, etwa wegen anhaltender Lieferengpässe und geopolitischer Spannungen. „Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass die Inflation höher ausfällt als bislang prognostiziert und wir im nächsten Jahr im Schnitt eine Sechs vor dem Komma haben", sagte er der Rheinischen Post. Die Schätzungen der Bundesbank gehen bislang für 2023 von 4,5 Prozent aus. Der anhaltende Kaufkraftverlust wegen der hohen Inflation werde in den anstehenden Lohnverhandlungen voraussichtlich an Bedeutung gewinnen, erklärte die Bundesbank in ihrem Monatsbericht. „Auch aufgrund der zunehmenden Arbeitsmarktknappheiten zeichnet sich ein höherer Lohndruck als im zweiten Quartal ab."

Anfang 2022 war die Wirtschaft noch um 0,8 Prozent gewachsen und erreichte fast wieder das Vor-Corona-Niveau, stagnierte dann aber im Frühjahr. Der Wegfall der meisten Corona-Schutzmaßnahmen habe das Geschäft der Dienstleister und damit den privaten Konsum angekurbelt, schrieben die Bundesbank-Fachleute. >> Lesen Sie hier: Der Optimismus an den Märkten könnte die Geldpolitik der Fed empfindlich stören Zugleich hätten jedoch die hohen Preise Firmen und Verbraucher verunsichert, während die Industrie mit einer schwächeren Nachfrage und spürbaren Lieferengpässen kämpfe. Unterm Strich dürfte die Wirtschaftskraft auch im laufenden Sommer-Quartal „erneut in etwa auf der Stelle treten". Nagel forderte weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Sitzung am 8. September, nannte aber keine Zahl. Die EZB hat die Zinswende im Juli mit einer überraschend kräftigen Anhebung um einen halben Punkt auf 0,50 Prozent eingeleitet. Es war die erste Erhöhung des geldpolitischen Schlüsselsatzes seit elf Jahren.