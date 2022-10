Neuemissionen Nachfrage für Bundesanleihen auf Rekordtief

Laut der Danske Bank könnten Emissionen von Staatsanleihen einen neuen Höchststand erreichen. Joachim Nagel spricht sich für einen Abbau der EZB-Bilanz aus.

Nach dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank könnte die EZB durch den Abbau ihres Anleihenportfolios den Kampf gegen die Inflation weiter unterstützen. (Foto: dpa) Joachim Nagel

Die Finanzagentur des Bundes verzeichnete bei ihrer Auktion am Dienstag eine beispiellos niedrige Nachfrage nach Bundesanleihen. Investoren stellen sich offenbar ein auf eine Flut von Emissionen und den näher rückenden Abbau der Billionen Euro an Staatsanleihen, die in den Tresoren der Europäischen Zentralbank lagern.

Die Finanzagentur begab am Dienstag Anleihen mit Fälligkeit 2029 im Wert von 1,784 Milliarden Euro. Die Überdeckungsquote (im Jargon auch Bid-Cover genannt) betrug das 1,04-fache der emittierten Wertpapiere. Das war das niedrigste Verhältnis, das jemals für Anleihen mit dieser Laufzeit verzeichnet wurde. Sie werden zwar erst seit zwei Jahren begeben, doch zuletzt gab es schon schwache Überzeichnungsraten für eine 10-jährige Syndizierung und einen 30-jährigen Grünbond des Bundes.

„Die Märkte haben sich schwer damit getan, das deutsche Angebot zu verdauen“, sagte Piet Christiansen, Chefstratege der Danske Bank A/S. Das Gerede über den Beginn der so genannten quantitativen Straffung der EZB sei für die Emissionstätigkeit „nicht hilfreich“.