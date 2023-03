Notenbank Bundesbank schreibt schwarze Null – Erneut kein Geldregen für den Bund

Hohe Anleihebestände und Zinskosten belasten das Ergebnis der Bundesbank. Dank einer Risikovorsorge schreibt die Notenbank dennoch schwarze Zahlen.

Laut Nagel müsse die Bundesbank bilanzielle Belastungen verkraften, weil derzeit eine straffe Geldpolitik nötig ist. (Foto: dpa) Joachim Nagel

Frankfurt Die Zinswende lastet auf der Bundesbank. Die deutsche Notenbank rettete die schwarze Null im Ergebnis 2022 lediglich, indem sie Rückstellungen von fast einer Milliarde Euro auflöste. Ansonsten hätte unterm Strich ein Verlust gestanden.

Deshalb schüttet die Bundesbank auch in diesem Jahr kein Geld an den Bund aus. Schon in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 hatte die Bundesbank lediglich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt und keinen Gewinn an den Bund abgeführt.

Dass die Bundesbank im vergangenen Jahr Geld verloren hat, liegt unter anderem an der Geldpolitik der vergangenen Jahre. Lange Zeit kauften Notenbanken Staatsanleihen, die sehr niedrig oder gar negativ verzinst sind. Diese Papiere werfen derzeit nur geringe Zinsen ab. Parallel dazu müssen die Währungshüter Geschäftsbanken einen hohen Zins zahlen, wenn diese Gelder bei den Notenbanken parken.