Notenbank „Hartnäckige Geldpolitik“ – Nagel fordert weitere Zinserhöhungen und Reduktion der EZB-Bilanz

Neben dem starken Preisdruck beschäftigt den Bundesbank-Chef die aufgeblähte Bilanz der EZB. Der Anleihebestand rückt in den kommenden Wochen stärker in den Fokus.

Der Chef der Deutschen Bundesbank spricht von einer „hartnäckigen Inflation“. (Foto: Reuters) Joachim Nagel

Frankfurt Für die Notenbankchefs Deutschlands und Spaniens ist ein Ende des aktuellen Zinserhöhungszyklus in der Euro-Zone noch nicht in Sicht. „Denn die Inflation ist hartnäckig“, sagte Bundesbank-Chef Joachim Nagel in einem Interview der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Mittwochsausgabe). „Wenn wir sie überwinden wollen, muss die Geldpolitik noch hartnäckiger sein.“

Sein Kollege Pablo Hernandez de Cos von der spanischen Zentralbank äußerte sich ähnlich. „Wir müssen die Zinssätze auf ein Niveau bringen, das die Rückkehr der Inflation zu unserem mittelfristigen Zielwert von zwei Prozent ermöglicht.“

Um die Rekordinflation in den Griff zu bekommen, hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins vergangene Woche zum zweiten Mal in Folge um drastische 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Preisdruck beschränke sich nicht nur auf Energie und Lebensmittel, sondern erfasse Waren und Dienstleistungen insgesamt, sagte Nagel weiter.

„Nun gilt es, entschlossen zu handeln.“ Allerdings sei unklar, wie weit die EZB die Zinsen anheben müsse, warf de Cos ein. „Denn die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten, die unter anderem vom Verlauf des Ukrainekrieges abhängen, ist enorm hoch.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Nagel hat sich zudem für ein zügiges Abschmelzen der in der Coronakrise aufgeblähten Bilanz der EZB ausgesprochen. „Bei der Inflationsbekämpfung muss auch das Anleiheportfolio berücksichtigt werden, das in den vergangenen Jahren massiv angewachsen ist", sagte er in dem Interview. Es gehe mittlerweile um Anleihebeständen im Umfang von annähernd fünf Billionen Euro. Die EZB wolle ihre Geldpolitik normalisieren. Dabei gelte es, alle Instrumente zu nutzen, die ihr zur Verfügung stünden: „Wir sollten Anfang nächsten Jahres damit beginnen, unser Anleiheportfolio zu verkleinern – zum Beispiel über ein marktschonendes Auslaufenlassen bestehender Anleihen", forderte Nagel. Bilanzsumme ist massiv angeschwollen EZB-Chefin Christine Lagarde hat jüngst angekündigt, dass die Notenbank noch dieses Jahr über erste Weichenstellungen für einen künftigen Bilanzabbau beraten wird. Dabei hat die EZB zunächst die Anleihebestände aus dem älteren APP-Kaufprogramm im Blick. Aktuell werden die Gelder aus auslaufenden Anleihen noch vollständig reinvestiert. Zwar seien die substanziellen Themen auf der jüngsten Zinssitzung nicht besprochen worden, sagte Lagarde. Im Dezember solle allerdings über die wichtigsten Grundsätze der Verringerung des geldpolitischen APP-Portfolios entschieden werden. Die Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) ist im Zuge der jahrelangen massiven Anleihenkäufe auf inzwischen fast neun Billionen Euro angeschwollen. In der Fachwelt wird ein Bilanzsummenabbau über eine Verringerung der Anleihebestände als quantitative Straffung bezeichnet. Die Währungshüter hatten sich unlängst bei einem Treffen in Zypern erstmals damit beschäftigt. Mit den Diskussionen vertraute Insider hatten damals gesagt, dass ihnen dabei ein vorläufiger Zeitplan für den Bilanzabbau vorgelegt wurde. Dieser sehe vor, dass ein Abschmelzen der Anleihebestände womöglich im zweiten Quartal 2023 starten könne.