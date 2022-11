Notenbank Ringen um Neubesetzung von Bundesbank-Vorstand – Kommen die Grünen erstmals zum Zuge?

CDU und Grüne wollen einen Nachfolger für Vorstand Beermann nominieren. Die Zeit drängt, den Neuen erwartet wohl ein umstrittenes Bauprojekt.

Der Hauptsitz der Bundesbank in Frankfurt soll saniert und zu einem Campus ausgebaut werden. (Foto: Reuters) Hinweisschild vor der Zentrale

Frankfurt Bei der Deutschen Bundesbank wird zum Jahresende ein schwieriger Job frei: Dann läuft die Amtszeit von Vorstandsmitglied Johannes Beermann aus. Er ist unter anderem für den Umbau der Bundesbank-Zentrale zu einem Campus zuständig, der wegen Verzögerungen und hoher Kosten für Schlagzeilen sorgte.

Die Zeit drängt also, schließlich möchte niemand, dass sich die Probleme durch ein Vakuum im Vorstand noch verschärfen. Das Land Hessen, das das Vorschlagsrecht für die Besetzung hat, konnte sich bisher jedoch nicht auf einen Kandidaten einigen. „Die Nachfolge von Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann ist noch nicht entschieden“, sagte der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) dem Handelsblatt.

Der Grund dafür ist Insidern zufolge, dass der kleinere Koalitionspartner in Hessen, die Grünen, Ansprüche angemeldet hat. Sie finden, dass es angesichts der Ergebnisse der letzten Bundestagswahl sowie der Beteiligung an mehreren Landesregierungen an der Zeit ist, dass die Grünen erstmals einen Bundesbank-Vorstand nominieren.