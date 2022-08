Notenbanker-Tagung „Wir hören nicht auf, bis wir am Ziel sind“: Powell kündigt weiter harten Kampf gegen Inflation an

US-Notenbankchef Jerome Powell signalisiert neue Zinserhöhungen und bereitet die Anleger auf eine schwächere Wirtschaft vor.

Auf dem Notenbankchef lastet eine schwere Verantwortung. (Foto: Reuters) Jerome Powell

New York US-Notenbankchef Jerome Powell hat sich mit einer ungewöhnlich deutlichen Botschaft an die Märkte gewandt. Bei seiner Rede auf der wichtigen Notenbankertagung in Jackson Hole, Wyoming, betonte er, an dem harten Kurs zur Inflationsbekämpfung festzuhalten. Preisstabilität „ist der Fels unserer Wirtschaft“, betonte er. „Ohne stabile Preise funktioniert die Wirtschaft für niemanden.“

Daher müsse die Fed weiter die Zinsen anheben um die hohe Inflation zu bekämpfen. „Wir hören nicht auf, bis wir am Ziel sind“, so Powell. Ungewöhnlich deutlich sprach Powell auch über die harten Konsequenzen, die dieser Kurs mit sich bringt. So werde das eine längere Zeit mit schwächerem Wachstum zur Folge haben, „sowie einen schwächeren Arbeitsmarkt. Das wird für Haushalte und Unternehmen schmerzhaft sein“, stellte Powell klar. „Das sind leider die Kosten dafür, dass man Inflation bekämpft.“