EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann ist erklärter Anhänger einer strikten Geldpolitik. Im Interview fordert er vier kräftige Zinsschritte bis zum Sommer und einen schnelleren Bilanzabbau der Notenbank.

Der österreichische Währungshüter verweist besonders auf die steigende Kerninflation im Euro-Raum. (Foto: Reuters) Robert Holzmann

Frankfurt Am Wochenende versicherte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, dass „wir alles tun werden, was nötig ist, um die Inflation auf zwei Prozent zurückzubringen“. Im Interview mit dem Handelsblatt macht der Gouverneur der Oesterreichischen Notenbank, Robert Holzmann, klar, was das bedeuten könnte. Holzmann erwartet nur einen sehr langsamen Rückgang des Preisdrucks im Euro-Raum.

Aus diesem Grund spricht sich das EZB-Ratsmitglied für weitere deutliche Zinsschritte aus. Er fordert, das Zinsniveau bei den nächsten vier Sitzungen um jeweils 50 Basispunkte anzuheben. Aktuell liegt der Leitzins im Euro-Raum bei drei Prozent, der Einlagenzins beträgt 2,5 Prozent.

Erst ab einem Einlagenzins von vier Prozent würde man ein restriktives Zinsniveau erreichen, bei dem die Wirtschaft gebremst wird, glaubt Holzmann. „Wenn wir die Inflation auf absehbare Zeit wieder auf zwei Prozent bringen wollen, müssen wir restriktiv vorgehen.“ Der nächste Zinsentscheid steht am 16. März an.

